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Okolice

15-latka zginęła na przejściu. Akt oskarżenia wobec kierującej. Śledczy badają też drugi wątek

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Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
01.06.2021 | W życie weszły nowe przepisy ruchu drogowego. Co się zmienia?
Źródło wideo: Tomasz Pupiec | Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: Małopolska policja
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierującej autem, która jest podejrzana o potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych w Pionkach (Mazowieckie). Dziewczyna zmarła kilkanaście dni później w szpitalu. Równolegle śledczy badają działania lekarza z zespołu ratownictwa medycznego.

- Akt oskarżenia przeciwko kierującej Volkswagenem trafił do Sądu Rejonowego w Zwoleniu - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź. Jak przekazała, podejrzana Martyna A. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Według śledczych, kobieta nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prokuratura ustaliła, że zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, jechała z prędkością 59 kilometrów na godzinę, przekraczając dopuszczalną w tym miejscu prędkość, i nie rozpoczęła odpowiednio wcześnie hamowania. W rezultacie potrąciła znajdującą się na przejściu 15-letnią pieszą, która doznała obrażeń skutkujących śmiercią.

Sprawdzają działania ratowników

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu prowadzi jednocześnie odrębne postępowanie dotyczące działań lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej po wypadku.

- Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu nadal prowadzi odrębne postępowanie w sprawie narażenia Oliwii W. przez lekarza z Zespołu Ratownictwa Medycznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w związku z udzielaną pokrzywdzonej pomocą medyczną po doznaniu obrażeń w wypadku komunikacyjnym - poinformowała prok. Góźdź.

Dodała, że śledczy przesłuchują obecnie lekarzy oraz personel medyczny uczestniczący w leczeniu dziewczyny.

- Następnie powołany zostanie zespół biegłych lekarzy medycyny sądowej, celem ustalenia, czy postępowanie lekarza, na którym ciążył obowiązek opieki nad zmarłą pacjentką, naraziło ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, czy też przyczyniło się do zgonu pokrzywdzonej - powiedziała prokurator.

Tragedia na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło 26 listopada 2025 roku około godz. 7 w Pionkach. Według ustaleń śledczych, padał deszcz, widoczność była ograniczona, a oświetlenie uliczne było już wyłączone.

15-letnia Oliwia W. wysiadła z busa, którym dojeżdżała do szkoły. Gdy przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez samochód marki Volkswagen Tiguan, kierowany przez 25-letnią kobietę.

Poszkodowaną przewieziono do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Dziewczyna zmarła kilkanaście dni później. Lekarze zawiadomili następnie prokuraturę oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o możliwości popełnienia błędu przez lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał jej pomocy bezpośrednio po wypadku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieProkuraturaRatownicy medyczni
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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