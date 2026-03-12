Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Okolice

Mężczyzna płonął przy ulicy, był nieprzytomny

Pożar mężczyzny w Pionkach
Pionki w powiecie radomskim
Źródło: tvnwarszawa.pl
Dramatyczna akcja ratunkowa w Pionkach niedaleko Radomia. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który palił się w trawie. Poszkodowany trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek przy ulicy Radomskiej w miejscowości Pionki.

- Potwierdzam zdarzenie, człowiek został znaleziony przez osobę przechodzącą obok, podczas gdy wokół paliła się trawa. Poszkodowany, w momencie gdy został znaleziony, był nieprzytomny. Przechodzień, próbując pomóc palącemu się mężczyźnie, sam doznał poparzeń ręki - mówi nam asp. Andrzej Chamski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Pożar mężczyzny w Pionkach
Pożar mężczyzny w Pionkach
Pożar mężczyzny w Pionkach
Źródło: OSP KSRG Pionki
Pożar mężczyzny w Pionkach
Pożar mężczyzny w Pionkach
Źródło: OSP KSRG Pionki
Pożar mężczyzny w Pionkach
Pożar mężczyzny w Pionkach
Źródło: OSP KSRG Pionki

Na miejcu śmigłowiec LPR

Jak dodaje strażak, palący się mężczyzna doznał rozległych poparzeń całego ciała. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala. Pomocy medycznej wymagał także drugi z mężczyzn, który został ranny, gdy próbował pomóc.

Podczas działań okazało się, że w w miejscu tym płonęły także śmieci i sucha trawa. Ogień został ugaszony.

Pożar w garażu galerii handlowej i ewakuacja blisko 200 osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar w garażu galerii handlowej i ewakuacja blisko 200 osób

Targówek

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Pionki

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaOchotnicza Straż Pożarna
Czytaj także:
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
Praga Południe
Jest zielone światło do budowy S7 Czosnów-Kiełpin
Zamiast dwóch pasów w obu kierunkach będą trzy. Zielone światło
Okolice
Powstaje mural w nowym przejściu podziemnym na stacji Warszawa Gdańska
Ponad 500 metrów kwadratowych murali w nowym przejściu podziemnym
Śródmieście
Pożar w garażu galerii handlowej w Warszawie
Pożar w garażu galerii handlowej i ewakuacja blisko 200 osób
Targówek
Pędził ponad 200 km/h Al. Jerozolimskimi
Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę Alejami Jerozolimskimi
Włochy
Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Cisza alkoholowa w Warszawie. Radni zdecydowali
Śródmieście
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zastępca naczelnika w śródmiejskiej komendzie aresztowany. Podejrzenia korupcyjne
Śródmieście
Wieżowiec Intraco
"Nie reprezentuje wartości historycznych". Jest decyzja w sprawie Intraco
Śródmieście
Ośrodek Namysłowska po modernizacji - wizualizacja
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Jest umowa na budowę
Praga Północ
Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego
Zamkną Białobrzeską, autobusy zmienią trasy
Ochota
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
Okolice
Strzykawki i igły znalezione w Rembertowie
Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku
Rembertów
Zatrzymany grafficiarz
"Atak grafficiarzy na pociąg metra". Cztery osoby zatrzymane
Bielany
Zatrzymany 43-latek
Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy. 43-latek zatrzymany
Śródmieście
Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim
Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty
Okolice
Wizualizacja sali koncertowej
Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Mąkolin
Nie żyją 14-latka i 15-latka. Zarzuty dla 18-latka
Okolice
Kierował porsche, które nie było jego (zdjęcie ilustracyjne)
Wsiadł z siekierą i kazał kierowcy opuścić auto
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren pod blokami. Radni po stronie mieszkańców
Wola
Pożar radiowozu
Policjanci gasili radiowóz
Śródmieście
Warszawa Falenica, linia otwocka
Mieszkańcy bronią 521. Boją się "wygaszenia trasy do centrum"
Wawer
Zderzenie na S2
Kilka aut zderzyło się na S2
Włochy
Wypadek na S7
Uderzył w bariery, zablokował drogę ekspresową
Okolice
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Rusza budowa tunelu. Zamknięte ulice, zakazy parkowania
Rembertów
Wieżowiec Intraco
Zburzyć czy zachować. Wieżowiec pod lupą konserwatora
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Tragiczny wypadek w metrze. Były utrudnienia na pierwszej linii
Mokotów
Policjant był nietrzeźwy na służbie (zdjęcie ilustracyjne)
Nietrzeźwy policjant na służbie. Komendant reaguje
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Mieszkańcy osiedla Koło mają otrzymać pomoc
Wola
imageTitle
Pokłosie burzy w Radomiaku. Feio odchodzi, jest nowy trener
EUROSPORT
imageTitle
Radny uderzył trenera? Prokuratura bada incydent po meczu Radomiaka
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki