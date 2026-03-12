Do zdarzenia doszło w czwartek przy ulicy Radomskiej w miejscowości Pionki.
- Potwierdzam zdarzenie, człowiek został znaleziony przez osobę przechodzącą obok, podczas gdy wokół paliła się trawa. Poszkodowany, w momencie gdy został znaleziony, był nieprzytomny. Przechodzień, próbując pomóc palącemu się mężczyźnie, sam doznał poparzeń ręki - mówi nam asp. Andrzej Chamski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
Na miejcu śmigłowiec LPR
Jak dodaje strażak, palący się mężczyzna doznał rozległych poparzeń całego ciała. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala. Pomocy medycznej wymagał także drugi z mężczyzn, który został ranny, gdy próbował pomóc.
Podczas działań okazało się, że w w miejscu tym płonęły także śmieci i sucha trawa. Ogień został ugaszony.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Pionki