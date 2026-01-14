Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Prawomocny wyrok w sprawie księdza oskarżonego o molestowanie siedmiolatka

Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Do zdarzenia doszło w Kozienicach
Źródło: Google Earth
83-letni ksiądz z Pionek oskarżony o molestowanie seksualne siedmioletniego chłopca został już prawomocnie uniewinniony. Uzasadnienie wyroku, tak jak i cały proces, jest niejawne.
Kluczowe fakty:
  • Ze względu na charakter sprawy wszystkie rozprawy odbywały się z wyłączeniem jawności. Niejawne jest także uzasadnienie prawomocnego już wyroku.
  • Sprawę młodego mężczyznę, który zaatakował księdza, a potem opowiedział śledczym o tym, co miało go spotkać z jego strony w dzieciństwie, sąd warunkowo umorzył. Ten wyrok też jest już prawomocny.
  • Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kozienicach, który w czerwcu 2025 r. uniewinnił księdza Leona C. od zarzutu przedstawionego mu przez prokuraturę – poinformowała w środę wiceprezes Sądu Okręgowego Renata Król. W związku z utajnieniem procesu dziennikarze poznali jedynie wyrok, bez jego uzasadnienia.

Zaatakował księdza. Twierdził, że został przed laty skrzywdzony

Sprawa dotyczyła wydarzenia sprzed kilkunastu lat, ale trafiła do prokuratury w 2023 r., kiedy 18-letni wówczas mężczyzna zaatakował na ulicy w Pionkach starszego księdza wracającego z posługi u chorych.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w pewnym momencie 18-latek uderzył duchownego w okolicę lędźwiową pleców, wskutek czego kapłan przewrócił się i doznał niewielkich, powierzchownych urazów głowy i stłuczenia. Kilka dni później młodego mężczyznę zatrzymała policja.

W trakcie przesłuchania 18-latek tłumaczył śledczym motywy swego zachowania, wynikające - według niego - z przykrych doświadczeń z dzieciństwa.

Jak informowała wówczas prokuratura, z uwagi na złożone przez młodego mężczyznę obszerne wyjaśnienia prokurator wyłączył do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, czego kapłan miał się dopuścić w 2012 r. Pokrzywdzony miał wówczas 7 lat, ksiądz – 68 lat.

Dwa akty oskarżenia, dwa procesy

Wynikiem prowadzonych postępowań prokuratorskich były dwa akty oskarżenia. W jednym oskarżono 18-latka, w drugim księdza.

Młodemu mieszkańcowi Pionek postawiono zarzut spowodowania u duchownego obrażeń ciała. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, za co groziło do trzech lat więzienia.

W październiku 2023 r. sąd w Kozienicach uznał, że 18-latek doprowadził do lekkiego uszkodzenia ciała duchownego i skazał go na karę grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych Nałożył też na niego obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz księdza – także w wysokości dwóch tysięcy złotych. Obie strony złożyły apelacje.

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w czerwcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Radomiu zmienił orzeczenie sądu I instancji, przyjmując, że czyn oskarżonego nie miał charakteru występku chuligańskiego i warunkowo umorzył postępowanie wobec niego na okres dwóch lat próby.

18-latek z zarzutem za atak na księdza. "Przyznał się i złożył wyjaśnienia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

18-latek z zarzutem za atak na księdza. "Przyznał się i złożył wyjaśnienia"

Najnowsze
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolsceKozienice
Czytaj także:
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki na drogach i chodnikach
Śródmieście
shutterstock_2416822315_1
Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek
Mokotów
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Kilkadziesiąt psów czeka na pomoc. Trwa akcja
Alicja Glinianowicz
Problem z odbiorem śmieci w gminie Lesznowola
"Od Wigilii nie było u nas śmieciarki"
Alicja Glinianowicz
Pożar hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim
Spłonęła hala, straty oszacowano na 50 milionów. Koniec śledztwa
Okolice
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
Piotr Bakalarski
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Okolice
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich
Ostrołęka
Auto wjechało po kolizji do budynku przy Towarowej
Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego
Wola
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Okolice
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Okolice
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
Okolice
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Wola
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki