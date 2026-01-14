Prawomocny wyrok w sprawie księdza oskarżonego o molestowanie siedmiolatka

Do zdarzenia doszło w Kozienicach Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Ze względu na charakter sprawy wszystkie rozprawy odbywały się z wyłączeniem jawności. Niejawne jest także uzasadnienie prawomocnego już wyroku.

Sprawę młodego mężczyznę, który zaatakował księdza, a potem opowiedział śledczym o tym, co miało go spotkać z jego strony w dzieciństwie, sąd warunkowo umorzył. Ten wyrok też jest już prawomocny.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kozienicach, który w czerwcu 2025 r. uniewinnił księdza Leona C. od zarzutu przedstawionego mu przez prokuraturę – poinformowała w środę wiceprezes Sądu Okręgowego Renata Król. W związku z utajnieniem procesu dziennikarze poznali jedynie wyrok, bez jego uzasadnienia.

Zaatakował księdza. Twierdził, że został przed laty skrzywdzony

Sprawa dotyczyła wydarzenia sprzed kilkunastu lat, ale trafiła do prokuratury w 2023 r., kiedy 18-letni wówczas mężczyzna zaatakował na ulicy w Pionkach starszego księdza wracającego z posługi u chorych.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w pewnym momencie 18-latek uderzył duchownego w okolicę lędźwiową pleców, wskutek czego kapłan przewrócił się i doznał niewielkich, powierzchownych urazów głowy i stłuczenia. Kilka dni później młodego mężczyznę zatrzymała policja.

W trakcie przesłuchania 18-latek tłumaczył śledczym motywy swego zachowania, wynikające - według niego - z przykrych doświadczeń z dzieciństwa.

Jak informowała wówczas prokuratura, z uwagi na złożone przez młodego mężczyznę obszerne wyjaśnienia prokurator wyłączył do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, czego kapłan miał się dopuścić w 2012 r. Pokrzywdzony miał wówczas 7 lat, ksiądz – 68 lat.

Dwa akty oskarżenia, dwa procesy

Wynikiem prowadzonych postępowań prokuratorskich były dwa akty oskarżenia. W jednym oskarżono 18-latka, w drugim księdza.

Młodemu mieszkańcowi Pionek postawiono zarzut spowodowania u duchownego obrażeń ciała. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, za co groziło do trzech lat więzienia.

W październiku 2023 r. sąd w Kozienicach uznał, że 18-latek doprowadził do lekkiego uszkodzenia ciała duchownego i skazał go na karę grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych Nałożył też na niego obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz księdza – także w wysokości dwóch tysięcy złotych. Obie strony złożyły apelacje.

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w czerwcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Radomiu zmienił orzeczenie sądu I instancji, przyjmując, że czyn oskarżonego nie miał charakteru występku chuligańskiego i warunkowo umorzył postępowanie wobec niego na okres dwóch lat próby.