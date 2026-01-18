Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu

Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Sprawą zajmie się sąd w Kozienicach (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
W lutym rozpocznie się proces byłego samorządowca i działacza harcerskiego z Pionek koło Radomia (Mazowieckie). Mężczyzna jest oskarżony o molestowanie seksualne małoletnich oraz posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Kozienicach. Jak poinformowała wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król, termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 12 lutego.

Romuald Z. to postać znana w regionie radomskim. Był dwukrotnie burmistrzem Pionek (w latach 2006-2008 i 2014-2018). Wcześniej działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był harcmistrzem. W 2008 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku - Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pięć czynów karalnych w akcie oskarżenia

W połowie 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała wobec niego do sądu akt oskarżenia.

Romuald Z. oskarżony został o pięć czynów karalnych. Chodzi między innymi o posiadanie, rozpowszechnianie za pomocą internetu i utrwalanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w postaci plików graficznych oraz filmów wideo. Zarzut ten dotyczy początku roku 2023.

- Dwa kolejne czyny polegają na doprowadzeniu ustalonych małoletnich do wykonania i poddania się innym niż obcowanie płciowe czynnościom seksualnym - informowała w lipcu 2025 roku rzeczniczka prokuratury Aneta Góźdź. Zarzuty te dotyczą lat 2006-2008 i 2013-2015.

Jak ujawnili śledczy, Romuald Z. miał treści pornograficzne utrwalone między innymi na dysku użytkowanego przez niego komputera przenośnego i innych nośnikach. Zostały one znalezione przez funkcjonariuszy policji podczas przeszukania zajmowanych przez podejrzanego pomieszczeń.

Zatrzymany w ramach akcji "Barbarossa"

Do zatrzymania Romualda Z. doszło w 2023 roku w ramach dużej ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem "Barbarossa", skierowanej przeciwko sprawcom przestępstw o podłożu seksualnym, głównie pedofilom.

W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali 49 osób w całej Polsce, w wieku od 19 do 70 lat. Przeszukali prawie 90 miejsc, w których zabezpieczyli łącznie ponad 720 cyfrowych nośników zawierających ponad 160 tysięcy plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów

Romualdowi Z. w marcu 2023 roku przedstawiony został zarzut posiadania w celu rozpowszechniania plików graficznych i wideo o charakterze pornograficznym z udziałem osób małoletnich.

W śledztwie wyszły na jaw kolejne przestępstwa, których mógł dopuścić się wcześniej były samorządowiec, czyli molestowania seksualnego małoletnich w latach 2006-2008 i 2013-2015.

Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy, na który złożyły się zeznania świadków i pokrzywdzonych oraz opinie biegłych, w tym z zakresu informatyki śledczej. Było to podstawą do przedstawienia oskarżonemu kolejnych zarzutów.

Prokuratura informowała, że Romuald Z. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Na etapie postępowania przygotowawczego prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych. Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Za zarzucane 67-latkowi czyny grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Oświadczenie związku harcerskiego

Po publikacjach na temat treści aktu oskarżenia przeciwko Romualdowi Z. oświadczenie wydał Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który odciął się od oskarżonego, wskazując, że był on związany z ZHP, a nie z powstałym na jego bazie w 1990 roku ZHR. Związek skierował też sprawę do Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich.

"Ponieważ jednak w opinii publicznej Romuald Z. cały czas jest kojarzony jako harcmistrz, co po 35 latach od zaprzestania przez niego działalności harcerskiej uważamy za nadinterpretację, to dla wyjaśnienia braku związku oskarżeń z harcerstwem oraz ochrony dobrego imienia ruchu harcerskiego zwrócimy się do Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich o wnikliwe zbadanie sprawy i przedstawienie opinii publicznej wyniku swoich ustaleń" - podano w oświadczeniu podpisanym przez wiceprzewodniczącego zarządu Okręgu Staropolskiego ZHR. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
OGLĄDAJ: "Ziobro przez swoich kolegów jest oceniany jako ktoś, kto uciekł"
18 1045 kawa cl-0001

"Ziobro przez swoich kolegów jest oceniany jako ktoś, kto uciekł"
NA ŻYWO

18 1045 kawa cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolscePrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
TVN24
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
Ursynów
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Okolice
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Okolice
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Praga Południe
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
Okolice
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Śródmieście
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Praga Północ
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
Śródmieście
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa
Dariusz Gałązka
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
Praga Południe
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
Okolice
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
Praga Północ
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dzieł Andy'ego Warhola
Śródmieście
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki