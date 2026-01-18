Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu

Sprawą zajmie się sąd w Kozienicach (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Kozienicach. Jak poinformowała wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król, termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 12 lutego.

Romuald Z. to postać znana w regionie radomskim. Był dwukrotnie burmistrzem Pionek (w latach 2006-2008 i 2014-2018). Wcześniej działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był harcmistrzem. W 2008 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku - Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pięć czynów karalnych w akcie oskarżenia

W połowie 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała wobec niego do sądu akt oskarżenia.

Romuald Z. oskarżony został o pięć czynów karalnych. Chodzi między innymi o posiadanie, rozpowszechnianie za pomocą internetu i utrwalanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w postaci plików graficznych oraz filmów wideo. Zarzut ten dotyczy początku roku 2023.

- Dwa kolejne czyny polegają na doprowadzeniu ustalonych małoletnich do wykonania i poddania się innym niż obcowanie płciowe czynnościom seksualnym - informowała w lipcu 2025 roku rzeczniczka prokuratury Aneta Góźdź. Zarzuty te dotyczą lat 2006-2008 i 2013-2015.

Jak ujawnili śledczy, Romuald Z. miał treści pornograficzne utrwalone między innymi na dysku użytkowanego przez niego komputera przenośnego i innych nośnikach. Zostały one znalezione przez funkcjonariuszy policji podczas przeszukania zajmowanych przez podejrzanego pomieszczeń.

Zatrzymany w ramach akcji "Barbarossa"

Do zatrzymania Romualda Z. doszło w 2023 roku w ramach dużej ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem "Barbarossa", skierowanej przeciwko sprawcom przestępstw o podłożu seksualnym, głównie pedofilom.

W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali 49 osób w całej Polsce, w wieku od 19 do 70 lat. Przeszukali prawie 90 miejsc, w których zabezpieczyli łącznie ponad 720 cyfrowych nośników zawierających ponad 160 tysięcy plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów

Romualdowi Z. w marcu 2023 roku przedstawiony został zarzut posiadania w celu rozpowszechniania plików graficznych i wideo o charakterze pornograficznym z udziałem osób małoletnich.

W śledztwie wyszły na jaw kolejne przestępstwa, których mógł dopuścić się wcześniej były samorządowiec, czyli molestowania seksualnego małoletnich w latach 2006-2008 i 2013-2015.

Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy, na który złożyły się zeznania świadków i pokrzywdzonych oraz opinie biegłych, w tym z zakresu informatyki śledczej. Było to podstawą do przedstawienia oskarżonemu kolejnych zarzutów.

Prokuratura informowała, że Romuald Z. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Na etapie postępowania przygotowawczego prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych. Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Za zarzucane 67-latkowi czyny grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Oświadczenie związku harcerskiego

Po publikacjach na temat treści aktu oskarżenia przeciwko Romualdowi Z. oświadczenie wydał Okręg Staropolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który odciął się od oskarżonego, wskazując, że był on związany z ZHP, a nie z powstałym na jego bazie w 1990 roku ZHR. Związek skierował też sprawę do Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich.

"Ponieważ jednak w opinii publicznej Romuald Z. cały czas jest kojarzony jako harcmistrz, co po 35 latach od zaprzestania przez niego działalności harcerskiej uważamy za nadinterpretację, to dla wyjaśnienia braku związku oskarżeń z harcerstwem oraz ochrony dobrego imienia ruchu harcerskiego zwrócimy się do Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich o wnikliwe zbadanie sprawy i przedstawienie opinii publicznej wyniku swoich ustaleń" - podano w oświadczeniu podpisanym przez wiceprzewodniczącego zarządu Okręgu Staropolskiego ZHR.

OGLĄDAJ: "Ziobro przez swoich kolegów jest oceniany jako ktoś, kto uciekł"