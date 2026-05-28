Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum

Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Relacja reportera TVN24
W niedzielę w Pionkach koło Radomia odbędzie się głosowanie w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miśkiewicza. Inicjatorzy referendum zarzucają włodarzowi między innymi niewłaściwe prowadzenie inwestycji.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Anita Bugajny poinformowała, że aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy brali udział w wyborze burmistrza w 2024 roku. - W praktyce oznacza to, że w głosowaniu musi wziąć udział 3934 mieszkańców - dodała.

Jeśli referendum będzie ważne, o odwołaniu burmistrza zadecyduje większość głosów "za".

Powiadomienie od grupy mieszkańców o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek przed upływem kadencji wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu na początku lutego. W kwietniu - po zebraniu odpowiedniej liczby głosów poparcia dla inicjatywy - komitet referendalny złożył wniosek. Komisarz wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum i wyznaczył termin na 31 maja.

Co zarzucają burmistrzowi?

Inicjatorzy referendum zarzucają włodarzowi Pionek m.in. niewłaściwe prowadzenie inwestycji oraz brak pozyskanych środków zewnętrznych.

W odpowiedzi na te zarzuty w kwietniu na stronie miasta opublikowano listę inwestycji, na które Pionki dostały dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych tj. budowa hali tenisowej i przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego czy remont ulicy Chemicznej. W komunikacie urząd miasta odpowiedział także na inne zarzuty zwolenników referendum wobec burmistrza.

Łukasz Miśkiewicz ma 39 lat, jest adwokatem, mieszka w Pionkach. W wyborach samorządowych w 2024 roku, startując z listy własnego komitetu, w drugiej turze pokonał ówczesnego burmistrza Roberta Kowalczyka, zdobywając ponad 400 głosów więcej.

Z czego słyną Pionki?

Pionki to liczące niecałe 16 tysięcy mieszkańców miasto w powiecie radomskim. W historii jego samorządu kilkukrotnie podejmowano próby odwołania burmistrza, a także rady miasta w drodze referendum, jednak wszystkie przeprowadzone dotychczas głosowania kończyły się fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Pionki słyną przede wszystkim jako historyczna kolebka polskiego czarnego krążka. W dawnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" produkowano płyty winylowe. W okresie międzywojennym działała tutaj także największa w Europie Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących, która dała początek całemu miastu.

Dariusz Gałązka
