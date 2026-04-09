Okolice Straciła prawo jazdy, następnego dnia pijana przyjechała autem do komisariatu

Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci z Posterunku Policji w Pilawie mieli przeprowadzić rutynowe czynności z 50‑letnią mieszkanką powiatu garwolińskiego. Kobieta dzień wcześniej została zatrzymana podczas akcji "Trzeźwość-lokalnie" w Gocławiu. Kierowała Audi, mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Kobieta straciła prawo jazdy i miała usłyszeć zarzut.

Dla zmylenia policjantów zaparkowała dalej

- Gdy stawiła się na posterunku, funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że znów może być pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila. Stan, w jakim znajdowała się kobieta, uniemożliwiał przeprowadzenie zaplanowanych czynności procesowych. Policjanci odstąpili od ich wykonania i wyznaczyli nowy termin - poinformowała rzeczniczka garwolińskiej policji podkomisarz Małgorzata Pychner.

Policjantka wskazała, że kobieta zapewniała, że "przyszła pieszo". - To jednak było kłamstwo. Dla zmylenia policjantów zaparkowała swoje Audi kilka ulic dalej. Prawda wyszła na jaw chwilę później, kiedy patrol zauważył kobietę, gdy po wyjściu z posterunku wsiadła do auta i odjechała. 50-latka została zatrzymana na gorącym uczynku - podkreśliła rzeczniczka.

Kobieta odpowie nie tylko za ponowne kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ale także za prowadzenie mimo zatrzymanego dzień wcześniej prawa jazdy. Policjanci zabezpieczyli jej samochód.

50-latce grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami

