Okolice Pijany spowodował trzy kolizje. Nie miał prawa jazdy, zostanie deportowany Oprac. Dariusz Gałązka |

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Pilawa (powiat piaseczyński) na drodze krajowej numer 79. Jak opisała Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, 33-letni obywatel Ukrainy, "urządził sobie rajd" i doprowadził do trzech kolizji. Do ostatniej doszło, kiedy mężczyzna wjechał swoim Citroenem na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

"Śmiał się i żartował"

"Tuż po spowodowaniu ostatniej kolizji mężczyzna próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak reakcja innych uczestników ruchu drogowego skutecznie mu to uniemożliwiła. Świadkowie ujęli sprawcę i natychmiast wezwali na miejsce służby" - poinformowała policjantka.

Badania alkomatem wykazało u 33-latka ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

"Mężczyzna prezentował niezwykle lekceważącą postawę wobec policjantów, a podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach, sprawca jedynie się śmiał i żartował z całej sytuacji kierując słowa do mundurowych 'bo to się źle skończy'. Szybko okazało się, że 33-latek nie tylko nie miał przy sobie dokumentów, ale w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami" - wyjaśniła Domagała.

Mężczyzna trafił do aresztu, a jego samochód został odholowany.

33-latek zostanie deportowany

33-latek przyznał się do kierowania w stanie nietrzeźwości i dobrowolnie poddał się karze. Prokurator wyznaczył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, ośmioletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywnę.

Jak ustalono, mężczyzna nie posiadał stałego miejsca pobytu i przebywał w Polsce nielegalnie. 33-latek został ukarany przez sąd w trybie przyspieszonym. Zostanie deportowany.