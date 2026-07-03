Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechał za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa"

|
Samochód miał urwany zderzak
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
W Pilawie (Mazowieckie) policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Stan jego auta pozostawiał też wiele do życzenia - miało urwany zderzak. 49-latek został ukarany serią mandatów.

Na ulicy Klonowej funkcjonariusze drogówki z Piaseczna zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem, który przekroczył dozwoloną prędkość jazdy o 48 kilometrów na godzinę. Szybko okazało się, że to nie jedyne przewinienie 49-letniego kierowcy.

Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość
Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Urwany zderzak i dziwne tłumaczenie

"Podczas kontroli policjanci ustalili, że pojazd od blisko roku nie posiadał ważnych badań technicznych, a sam stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. W pojeździe brakowało między innymi zderzaka. Na pytanie funkcjonariuszy z czego wynika taki stan, 49-latek odpowiedział, że "przy użyciu samochodu chciał usunąć korzeń drzewa". Plan jednak nie zakończył się sukcesem i zamiast pozbyć się korzenia, urwał tylny zderzak" - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mandaty i zatrzymany dowód rejestracyjny

Mężczyzna został ukarany mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości, brak aktualnych badań technicznych oraz zły stan techniczny pojazdu. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu z zakazem dalszej jazdy do czasu usunięcia usterek.

Samochód miał urwany zderzak
Samochód miał urwany zderzak
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjaPiaseczno
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Zapłaciła fortunę, pomieszkała tydzień. "Byłoby idealnie, gdyby blok się nie rozpadał"
Ursynów
GUS podaje wyniki "śladów życia" w Warszawie
Sprawdzili, ile osób zostawiło w Warszawie swoje "ślady życia"
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Tragiczny splot zdarzeń. Samolot runął na szkolących się na Bemowie kierowców
Bemowo
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Sześć stołecznych przedszkoli do likwidacji. Decyzja radnych
Śródmieście
Wypadek z udziałem ciężarówki w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż)
Dwa dni, ta sama miejscowość, dwa wypadki na torach
Okolice
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka
Bronią Ptasiego Zakątka, "pomogły" im krogulce
Magdalena Gruszczyńska
Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych
Wolta, śmigło, mijanka. Widowiskowe manewry
Piotr Bakalarski
Obywatel Kolumbii kierował na zakazie
Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski
Okolice
Marek Włodzimirow pokazuje, jaki kolor ma rzeka
Czarna woda w rzece Białej. Jest decyzja starosty
TVN24
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Apel prokuratury w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym
Ursynów
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
Komunikacja
Interwencje straży pożarnej w związku z burzami
Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji
Okolice
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
METEO
Usiłował wyłudzić zegarki warte ponad 10 tysięcy
Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji
Praga Południe
Zielone skwery na Pradze-Północ
Zagłosowało ponad 55 tysięcy osób, 582 projekty do realizacji
Śródmieście
Szpital Południowy w Warszawie
Zwolnienie w Szpitalu Południowym. "Z winy pracownika"
Ursynów
Do oszustwa doszło przez link (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła we wspólną przyszłość. Straciła 185 tysięcy
Okolice
Muzeum Łazienki Królewskie
Twórczość Fryderyka Chopina z nieco innej perspektywy
Śródmieście
Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków
Mieli policyjne mundury, repliki broni i narkotyki
Praga Południe
Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę
Piaseczno
Koparka usuwa nowe krawężniki i kostkę brukową
Rozkopali nową drogę. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych
Artur Węgrzynowicz
Pożar przy linii kolejowej
Pożar przy torach zatrzymał pociągi
Okolice
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-latek stracił nogi. Kierownik pociągu przyznał się i wyraził skruchę
Okolice
Szpital Południowy w Warszawie
Zdjęcia z prosektorium Szpitala Południowego w sieci. Bez śledztwa
Ursynów
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Dworzec Zachodni otwarty
91 stopni do wymiany. Śruba z walizki uszkodziła schody na nowym dworcu
Ochota
Nastolatek zakończył jazdę dachowaniem
Pijany nastolatek zabrał auto wujkowi, przejażdżkę zakończył po dachowaniu
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody
Auto w rowie, pasażera śmiertelnie potrącił inny samochód
Siedlce
Zderzenie pod Sochaczewem
Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki