Okolice Jechał za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa" Oprac. Katarzyna Kędra |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Na ulicy Klonowej funkcjonariusze drogówki z Piaseczna zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem, który przekroczył dozwoloną prędkość jazdy o 48 kilometrów na godzinę. Szybko okazało się, że to nie jedyne przewinienie 49-letniego kierowcy.

Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Urwany zderzak i dziwne tłumaczenie

"Podczas kontroli policjanci ustalili, że pojazd od blisko roku nie posiadał ważnych badań technicznych, a sam stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. W pojeździe brakowało między innymi zderzaka. Na pytanie funkcjonariuszy z czego wynika taki stan, 49-latek odpowiedział, że "przy użyciu samochodu chciał usunąć korzeń drzewa". Plan jednak nie zakończył się sukcesem i zamiast pozbyć się korzenia, urwał tylny zderzak" - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mandaty i zatrzymany dowód rejestracyjny

Mężczyzna został ukarany mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości, brak aktualnych badań technicznych oraz zły stan techniczny pojazdu. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu z zakazem dalszej jazdy do czasu usunięcia usterek.

Samochód miał urwany zderzak Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

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