Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Chcieli mu zabrać kluczyki i powiedzieli, że są policjantami. Wtedy "rzucił się do ucieczki"

|
Policjanci prowadzili pościg za pijanym kierowcą
Policjanci prowadzili pościg za pijanym kierowcą
Źródło wideo: KWP zs. w Radomiu
Źródło zdj. gł.: KWP zs. w Radomiu
Jechali do Akademii Policji w Szczytnie, gdy zauważyli kierowcę poruszającego się wężykiem. Próbowali go zatrzymać, a wtedy uszkodził inne auto i zaczął uciekać. Był pijany.

Dwaj policjanci - z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego oraz Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej w Radomiu - jechali służbowo do Akademii Policji w Szczytnie. W miejscowości Pilaszków (powiat warszawski zachodni) zwrócili uwagę na kierowcę Citroena.

"Styl jego jazdy - poruszanie się wężykiem, najeżdżanie na krawężniki oraz brak umiejętności utrzymania prostego toru - jednoznacznie wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu" - opisali w komunikacie radomscy policjanci.

Nie zamierzał ustąpić

Funkcjonariusze powiadomili o sprawie dyżurnego, podając aktualną lokalizację i kierunek jazdy kierowcy Citroena. Widząc zagrożenie, które stwarzał dla innych uczestników ruchu, podjęli też decyzję o udaremnieniu mu dalszej jazdy.

Wnętrze auta zatrzymanego kierowcy
Wnętrze auta zatrzymanego kierowcy
Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu

Gdy stanął, podbiegli do auta, otworzyli drzwi i próbowali wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Poinformowali też kierującego, że są policjantami.

"Mężczyzna zignorował jednak wydawane polecenia, wrzucił bieg wsteczny i uderzył w stojącą za nim Skodę. Następnie ruszył do przodu i rzucił się do ucieczki" - przekazano w komunikacie.

Miał blisko dwa promile

Policjanci ruszyli w pościg. W miejscowości Wąsy-Kolonia kierujący skręcił w ulicę Spokojną i na chwilę zatrzymał się. Wtedy podbiegli do Citroena z obu stron, obezwładnili mężczyznę i przytrzymali go do czasu przyjazdu patrolu.

Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu

Na miejsce przyjechali policjanci z drogówki. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany kierowca miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Kolejne badania, wykonane już w komendzie, to potwierdziły.

Zatrzymany to 34-letni Ukrainiec, grozi mu do trzech lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
AlkoholPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Warszawskie latarnie będą potrafiły więcej.
Warszawskie latarnie będą potrafiły więcej
Śródmieście
Policjanci prowadzili pościg za kierowcą Jaguara
Uderzył w radiowóz i uciekł, porzucając auto z pasażerem
Targówek
Szczeniak został brutalnie okaleczony
"Trudno uwierzyć, że ktoś mógł tak skrzywdzić bezbronne maleństwa"
Okolice
Muzeum Powstania Warszawskiego
Marsz w hołdzie cywilnym ofiarom powstania odwołany. Z powodu upału
Wola
Wypadek w Piasecznie
"Nie ustąpiła pierwszeństwa", doszło do wypadku
Okolice
Upał, skwar, gorąco, Warszawa
Piekielny upał w Warszawie. Nadchodzą burze
Śródmieście
Akcja ratunkowa na Bugu
"Był ze znajomymi ochłodzić się nad rzeką, wszedł do wody i zniknął"
Okolice
Stacja kolejowa Warszawa Rembertów
Zepsuły się urządzenia sterowania ruchem
Rembertów
Hulajnogą niemal wjechał pod pociąg
Hulajnogą pędził wprost pod pociąg. Wstrząsające nagranie
Okolice
Stadion Radomiaka Radom
Piłkarz był podejrzany o zgwałcenie 30-latki. Sąd zgodził się na umorzenie
Okolice
XVII-wieczne monety trafiły do konserwatora zabytków
Odnaleźli XVII-wieczne monety. "Wyjątkowy skarb"
Okolice
Maria Kowalska ps. "Myszka"
Nie żyje sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Mokotów
Radomska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zajść z udziałem Roberta Bąkiewicza (zdjęcie ilustracyjne)
Śledztwo w sprawie Bąkiewicza umorzone. "Bardzo zły sygnał"
Radom
Marihuana rosła w przydomowym ogródku
Zadbany ogródek i charakterystyczne krzewy między kwiatami
Okolice
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w kamienicy z wyziębienia. Matka zniknęła
Okolice
Policyjne kontrole przewozu osób
Ponad sto mandatów. Policyjna kontrola kierowców przewozów osób
Śródmieście
Wraz z otwarciem pierwszej części Złotej-Zgody wyznaczono nowe "koperty" dla dostawców
Po przebudowie Złotej więcej "kopert" dla dostawców
Śródmieście
Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim
Sinice w Jeziorku Czerniakowskim
Mokotów
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik uśmiercony, aktywistka z wyrokiem
Bemowo
Operator koparki, który trafił na niewybuch
"Myślałem, że coś urwałem, a to się okazuje pocisk"
Śródmieście
Lotnisko w Radomiu
Lotnisko w Radomiu przyniosło milionowe straty. Czas na cięcia
BIZNES
Dwaj cudzoziemcy z odmową wjazdu do Polski (zdj. ilustracyjne)
Podrobione dokumenty i fałszywe nazwisko
Włochy
The Weeknd
Dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Fotoradar zainstalowany w miejscu tragicznego wypadku na skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Grochowskiej w Warszawie
Dwie firmy zainteresowane dostawą i wymianą fotoradarów
Bemowo
Powstańcza koszulka Sławomira Mentzena z Pałacem Kultury
Internauci bezlitośni. "Albo ktoś nie ogarnia historii, albo mu to obojętne"
Śródmieście
Po raz czwarty prowadził pod wpływem alkoholu. Miał sądowy zakaz kierowania pojazdami
Mimo zakazu kierowania po raz czwarty jechał pijany. Sąd go wypuścił
Ursynów
Zadłużona SM "Koło" musi wyprzedawać majątek
Mieszkańcy w strachu. Prezes spółdzielni: nie chciałbym się znaleźć na ich miejscu
Dariusz Gałązka
Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem
11-latek na quadzie, 21-latek na crossie. Obaj w szpitalu
Okolice
DZ260714_0111
Woda nie, torebka też nie. "Jaja sobie robicie?"
Katarzyna Kędra
Noc, burza
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 100 km/h
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki