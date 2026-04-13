Okolice Pierwszy dzień roboczy bez pociągów na linii otwockiej Dariusz Gałązka

Sytuacja na stacji kolejowej w Otwocku

W związku z rozpoczętą rozbudową linii otwockiej do układu czterotorowego ruch pociągów pomiędzy Otwockiem a Wawrem został tymczasowo wstrzymany w niedzielę, 12 kwietnia. Wzdłuż linii kolejowej (po zachodniej stronie) uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerów zabierają autobusy podstawione przez ZTM - linia ZS1 oraz przez Koleje Mazowieckie. Pociągi nie będą kursować do 26 kwietnia.

"Autobusy nie są przepełnione"

W poniedziałek, pierwszy dzień roboczy, od kiedy obowiązują ograniczenia, sytuację na stacji kolejowej Otwocku obserwował reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski.

- Rejon stacji kolejowej w Otwocku jest dobrze oznaczony. Co kilka metrów ustawione są drogowskazy informujące, którędy dotrzeć do autobusów zastępczych. Na miejscu są też informatorzy w odblaskowych kamizelkach, którzy rozdają ulotki o utrudnieniach i odpowiadają na pytania podróżnych - opisuje Leczkowski.

Jak zauważa, same przesiadki do autobusów odbywają się sprawnie. - W pobliżu stacji stoi kilka autobusów podstawionych przez ZTM i Koleje Mazowieckie. Nie są przepełnione - dodaje nasz reporter.

Ponadto donosi, że na przystankach autobusowych w Falenicy i Międzylesiu nie ma tłumów. Natomiast, po drodze, w ciągu ulicy Patriotów, wzdłuż linii kolejowej tworzą się większe niż zwykle zatory.

Jak działa zastępcza komunikacja autobusowa?

Autobusy ZS1 pomiędzy Otwockiem a Wawrem zatrzymują się na wszystkich przystankach po drodze. Odjeżdżają w godzinach szczytu co ok. 10 minut, a poza szczytem i w niedziele co ok. 15 minut.

Trasa linii ZS1: PKP WAWER – Widoczna – Patriotów (jezdnia zachodnia) – JÓZEFÓW: marsz. Piłsudskiego – OTWOCK: Kołłątaja – Majowa – Jana Pawła II – Warszawska – PKP OTWOCK (strona wschodnia).

W Wawrze autobusy podjeżdżają do przystanku przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na stację, skąd można przejść przejściem podziemnym i specjalnie przygotowanymi dojściami do peronów tymczasowych. W Falenicy natomiast autobusy zatrzymują przy tymczasowych przystankach na ulicy Patriotów w pobliżu Śpiewnej.

Od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna częściej kursują autobusy linii 521 – co ok. 5 minut w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem; na trasie do Dworca Centralnego kursują z dotychczasową częstotliwością. Pasażerów zabierają także autobusy nowej linii 229, startujące z ulicy Patriotów z okolic stacji PKP Falenica, do Metra Imielin przez Most Anny Jagiellonki. Autobusy będą kursują co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w soboty i święta.

Trasa linii 229: PKP FALENICA - Patriotów – Bysławska – Liliowa – Tawułkowa – Przewodowa – Wał Miedzeszyński – POW – Przyczółkowa – Branickiego – Płaskowickiej – Rosoła – Indiry Gandhi – Aleja Komisji Edukacji Narodowej – Ciszewskiego – URSYNÓW PŁD.

Mieszkańcy Wawra przez cały czas remontu mogą korzystać z autobusów linii 319, jeżdżących Mostem Południowym (Anny Jagiellonki) do ulicy Rotmistrza Pileckiego lub Metra Imielin. W dni nauki szkolnej, w godzinach komunikacyjnych szczytów, autobusy kursują co ok. 15 minut. Rozkłady linii 229 i 319 będą ze sobą skoordynowane i na wspólnym odcinku tras będą na przystankach co ok. 7,5 minuty. Z autobusów tych linii będzie można się przesiąść nie tylko do metra i autobusów ale także do tramwajów jadących z pętli Miasteczko Wilanów do centrum stolicy.

W pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich honorowane będą wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock.

Wszystkie bilety KM będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer –Otwock oraz w autobusach kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7:

- na całych trasach w linii 521 (Wiatraczna – Falenica) i ZS1 (Otwock – PKP Wawer); - 115 – na odcinku PKP Międzylesie – PKP Falenica; - 142 – na odcinku PKP Falenica – Wiatraczna; - 213 – na odcinku PKP Falenica – PKP Anin; - 219 – na odcinku PKP Radość – PKP Anin; - 319 – na odcinku PKP Międzylesie – Szachowa.

Pasażerowie z "kartonikowymi" biletami, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą na ich odwrocie napisać datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu.