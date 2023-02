Pierwsze zlecenie wykonał i dostał drugie. Był już na miejscu, gdy zadzwoniła siostra

Drugie zlecenie i telefon od siostry

Następnego dnia z 44-latkiem ponownie skontaktowała się ta sama osoba. Tym razem do odbioru była "paczka" w Płocku. Gdy mężczyzna był już na miejscu, zadzwoniła do niego siostra, która przeczytała w mediach informację o starszej kobiecie oszukanej w Płońsku metodą na "wnuczka". Straciła 40 tysięcy złotych. Mężczyzna skojarzył, że to on mógł odebrać pieniądze od starszej pani i sam się zgłosił w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku.