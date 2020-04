Pięć osób ze szpitala w Nowym Dworze zakażonych koronawirusem. "Żadna nie miała objawów choroby"

Dyrektor medyczny szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim Łukasz Tomasik przyznaje, że na masowe wykonywanie testów mogą sobie pozwolić, bo są małym, powiatowym szpitalem. - Każdy pacjent, który do nas trafia i każdy pracownik jest badany pod kątem koronawirusa. Mamy taką możliwość, bo szpital jest nieduży, a warto to robić dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich, którzy u nas przebywają czy pracują - wyjaśnia.

Od razu położyli ją w odizolowanym miejscu

Jedna z tych pacjentek, 75-latka, trafiła na oddział internistyczny, ale w oczekiwaniu na wynik testu, położono ją w odizolowanym miejscu. Dyrektor zapewnia, że personel zachowywał wszelkie procedury przy kontakcie z pacjentką. - Ta pani nie miała objawów zakażenia, ale mamy już doświadczenie i wiemy, że trzeba uważać. W marcu trafił do nas pacjent zakażony koronawirusem i przeprowadzony przez przyjęciem wywiad nie wskazywał, że może być nosicielem. Położyliśmy go na sali z innym pacjentem, który, niestety, zakaził się i zmarł - przypomina dyrektor.

Jak się okazało, 75-latka też była zakażona koronawirusem. Dyrekcja starała się przepisać ją do szpitala jednoimiennego. - Jeden nam odmówił, więc zadzwoniliśmy od innego i decyzja była taka sama. Poradzili, żeby pacjentka była w domu, obserwowała się i jeśli źle się poczuje, wtedy niech zgłosi się do szpitala - mówi Tomasik i zastrzega, że dzięki temu, że od razu traktowali pacjentkę jako potencjalnie zakażoną, nikt z personelu ani z pacjentów oddziału internistycznego nie trafił na kwarantannę.

Zamknięty oddział położniczo-ginekologiczny

Trochę inaczej było w przypadku drugiej zakażonej, która trafiła na oddział położniczo-ginekologiczny i lekarze wykonali jej cesarskie cięcie. - I w tym przypadku test wyszedł pozytywny. To nie jest możliwe, żeby zakaziła się w szpitalu, bo trafiła do nas w środę i od razu zrobiliśmy jej test - zastrzega nasz rozmówca. - Ta kobieta trafiła do szpitala MSWiA, bo jest po zabiegu operacyjnym i musi być pod opieką lekarza - precyzuje.