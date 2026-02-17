Logo TVN Warszawa
Okolice

Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go paczki z auta

Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Źródło: KPP w Pruszkowie
Policjanci zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który kierował pojazdem, mając w organizmie blisko trzy promile alkoholu. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 3. Podkom. Klaudia Florkowska jechała z komendy w Pruszkowie do komisariatu w Piastowie.

"W trakcie przejazdu zwróciła uwagę na pojazd, którego kierujący nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy w obrębie jednego pasa ruchu. Styl jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających" - przekazała w komunikacie podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Uderzył w słupek wiaty rowerowej

Policjantka poinformowała telefonicznie dyżurnego w Pruszkowie o swoich podejrzeniach, przekazując szczegółowy opis pojazdu oraz kierunek jazdy.

"Mężczyzna, kiedy zauważył jadący za nim samochód, zatrzymał się na jednym z parkingów w Piastowie. Po chwili jednak, mimo wcześniejszego zatrzymania, próbował odjechać. W trakcie manewru uderzył w słupek wiaty rowerowej. Wówczas został natychmiast zatrzymany przez interweniujących policjantów" - opisała podkom. Orlik.

Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Źródło: KPP w Pruszkowie

Trzy promile alkoholu w organizmie

Po otwarciu drzwi pojazdu funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że 61-latek miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu.

"To jednak nie był koniec jego przewinień. W trakcie sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który całkowicie zlekceważył, wsiadając za kierownicę" - przekazała Orlik.

Podczas kontroli pojazdu policjantom rzuciły się w oczy paczuszki z podejrzaną zawartością. Okazało się, że są w nich mefedron i tabletki MDMA.

Przyznał się do trzech zarzutów

61-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty dotyczące kierowania w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do sądowego zakazu oraz posiadania środków odurzających. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów. O wysokości kary zdecyduje sąd.

Czytaj także o tragicznym wypadku pod Przasnyszem:

Tragiczny wypadek na DK57
Źródło: KPP w Przasnyszu

Opracował Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pruszkowie

