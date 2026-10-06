Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Potrącił pieszą na pasach, próbował ją przesunąć, po czym uciekł. Zarzuty i areszt dla kierowcy

|
Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna podejrzany o potrącenie pieszej został zatrzymany
Źródło wideo: KPP Pruszków
Źródło zdj. gł.: KPP Pruszków
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Piastowie (Mazowieckie) doszło do potrącenia pieszej. Według ustaleń śledczych, kierowca odjechał, nie sprawdzając stanu rannej. Świadek zeznał, że mężczyzna miał przesuwać poszkodowaną z przejścia dla pieszych. Badanie wskazało, że Eryk K. był pod wpływem alkoholu, usłyszał już zarzuty. Zatrzymana została także jego pasażerka. Ranna piesza walczy o życie w szpitalu.

Jak poinformowała policja z Pruszkowa, do zdarzenia w pobliskim Piastowie doszło w niedzielę, krótko po północy.

"Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący samochodem osobowym potrącił młodą kobietę, znajdującą się na przejściu dla pieszych, nie zatrzymał się, nie udzielił pokrzywdzonej pomocy i odjechał z miejsca wypadku" - informuje podkomisarz Monika Orlik, rzeczniczka policji w Pruszkowie.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP Pruszków

Potrącenie w Piastowie. Sprawca uciekł

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie okoliczności wypadku oraz poszukiwania osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie. Do działań włączyli się również stołeczni policjanci.

"Koordynacja działań i determinacja w dotarciu do istotnych informacji, dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ich weryfikacja doprowadziły do wytypowania osoby, która mogła mieć związek z wypadkiem. Jeszcze przed południem tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która podróżowała z mężczyzną" - przekazuje podkomisarz Orlik.

Alkohol, nadmierna prędkość i potrącenie na przejściu

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał nam, że śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy w tej sprawie.

Prokurator Skiba powiedział, że Erykowi K. przedstawiono zarzut o to, że czwartego października w Piastowie na wysokości ulicy Warszawskiej 69 "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w Ustawie prawo o ruchu drogowym". Chodzi o artykuły dotyczące: zachowania bezpiecznej prędkości, obowiązkach kierującego wobec pieszych i kierowania w stanie nietrzeźwości. Zdaniem śledczych K. złamał te przepisy "w ten sposób, że kierując pojazdem mechanicznym marki Mercedes A45 AMG, jadąc ulicą Warszawską od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Moniuszki, będąc w stanie nietrzeźwości (około 1,5 promila), nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał".

K. nie zachował ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiecie i ją potrącił, "powodując nieumyślnie wypadek skutkujący jej hospitalizacją, stanem nieprzytomności, obrażeniami w postaci złamania lewej kości ramienia, licznymi krwiakami w głowie oraz koniecznością wentylowania mechanicznego, co stanowi ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu" - przekazał prokurator Skiba. Dodatkowo kierowca zbiegł z miejsca wypadku, nie udzielając rannej pomocy. To przestępstwo z art. 177 par. 2 Kodeksu karnego (spowodowanie wypadku komunikacyjnego) w związku z art. 178 par. 1a pkt 1 Kodeksu karnego (zaostrzenie karalności wobec sprawcy wypadku).

Nie przyznał się

Prokurator dodał, że przesłuchany w charakterze podejrzanego, Eryk K. odmówił zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów, jak również złożenia wyjaśnień.

We wtorek skierowano do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Prokurator Skiba poinformował, że sąd przychylił się do wniosku.

Zatrzymano również pasażerkę aresztowanego kierowcy, może usłyszeć zarzut z art. 162 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieudzielenia pomocy.

Z naszych ustaleń wynika też, że jeden ze świadków nagrywał zachowanie Eryka K. po zdarzeniu i zeznawał, że podejrzany miał przesuwać poszkodowaną z przejścia dla pieszych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Kierująca miała trzy promile (zdj. ilustracyjne)
Auto w rowie, kierująca i pasażer pijani. Wieźli dziecko
Okolice
Stacja metra Chrzanów
W sobotę dzień otwarty na stacji metra Chrzanów
Bemowo
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Są zarzuty dla kierowcy, który wjechał w stację benzynową. Miał blisko trzy promile alkoholu
Białołęka
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych w województwie mazowieckim
Okolice
Kierowca otrzymał słony rachunek za drift
Driftował na oczach policjantów. Auto odjechało na lawecie
Okolice
Pędził w terenie zabudowanym 134 km/h, stracił prawo jazdy
Z ogromną prędkością jechał obok szkoły. Stracił prawo jazdy
Okolice
Obecny stan prac na Górce Szczęśliwickiej (24.09.2026)
Sezon zimowy na Górce Szczęśliwickiej pod znakiem zapytania
Mateusz Mżyk
Zderzenie na S8
"Gwałtownie zmienił pas". Pięć aut zderzyło się na wyjeździe z Warszawy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
"Transport nie docierał i wszelki kontakt się urywał". Milion euro strat
Praga Południe
Wszedł na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek
Zignorował rogatki, wszedł na tory. Bo "był znudzony czekaniem"
Okolice
Krzew konopi indyjskiej rósł w przydomowej szklarni
Miała prawie dwa metry i rosła w szklarni. W Polsce jest zakazana
Okolice
Remont torowiska na Puławskiej
Tramwaje wracają na Puławską. Ale znikną z innej ulicy
Ursynów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Dwa miliony papierosów bez akcyzy, zatrzymano siedem osób
Okolice
Zderzenie z motocyklistą na Trasie Łazienkowskiej
Motocyklista zderzył się z samochodem i autobusem
Śródmieście
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Pod samochodem znaleźli paliwo i świeczkę. Areszt dla 78-latka
Okolice
Wypadek w Warszawie
Autobusem wjechał w przejście podziemne. Zarzuty dla kierowcy
Ochota
Zderzenia na dk 50
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy
Okolice
Strażnicy miejscu zatrzymali wandala
"Wściekle atakował kosz na śmieci, nie pamiętał jak się nazywa"
Śródmieście
Uderzenie policji z warszawskiej Woli w nielegalny hazard (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja policji na Woli. Jedna osoba zatrzymana
Wola
Auto uderzyło w budynek stacji
Miał prawie trzy promile, wjechał w budynek stacji benzynowej
Białołęka
Wypadek w Gassach. Nie żyje rowerzystka (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał, potrącił rowerzystkę. 33-latka zmarła
Okolice
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Dzikie parkowanie przy stadionie. Ponad 200 zgłoszeń i plan miasta
Śródmieście
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry"
Wesoła
Wyrok dla zabójcy ratownika medycznego z Siedlec
Sąd ogłosił wyrok dla zabójcy ratownika z Siedlec
Okolice
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
METEO
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie pod Piasecznem, jednym z aut kierował znany aktor
Okolice
Zderzenie z łosiem na drodze krajowej numer 50
Łoś "wtargnął na jezdnię", doszło do wypadku
Okolice
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja pociągu ze "zwierzyną leśną"
Okolice
19-latek aresztowany za udział w oszustwie metodą na "lekarza"
Zadzwonił o północy i przekonał, że jej przyjaciel jest ciężko chory
Praga Północ
15-latek miał przekazać fałszywe informacje o podłożeniu bomby w jednym z samolotów
Alarm bombowy na lotnisku. Policja zatrzymała 15-latka
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki