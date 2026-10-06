Okolice Potrącił pieszą na pasach, próbował ją przesunąć, po czym uciekł. Zarzuty i areszt dla kierowcy Oprac. Katarzyna Kędra |

Mężczyzna podejrzany o potrącenie pieszej został zatrzymany Źródło wideo: KPP Pruszków Źródło zdj. gł.: KPP Pruszków

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Jak poinformowała policja z Pruszkowa, do zdarzenia w pobliskim Piastowie doszło w niedzielę, krótko po północy.

"Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący samochodem osobowym potrącił młodą kobietę, znajdującą się na przejściu dla pieszych, nie zatrzymał się, nie udzielił pokrzywdzonej pomocy i odjechał z miejsca wypadku" - informuje podkomisarz Monika Orlik, rzeczniczka policji w Pruszkowie.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Pruszków

Potrącenie w Piastowie. Sprawca uciekł

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie okoliczności wypadku oraz poszukiwania osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie. Do działań włączyli się również stołeczni policjanci.

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"Koordynacja działań i determinacja w dotarciu do istotnych informacji, dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ich weryfikacja doprowadziły do wytypowania osoby, która mogła mieć związek z wypadkiem. Jeszcze przed południem tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która podróżowała z mężczyzną" - przekazuje podkomisarz Orlik.

Alkohol, nadmierna prędkość i potrącenie na przejściu

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał nam, że śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy w tej sprawie.

Prokurator Skiba powiedział, że Erykowi K. przedstawiono zarzut o to, że czwartego października w Piastowie na wysokości ulicy Warszawskiej 69 "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w Ustawie prawo o ruchu drogowym". Chodzi o artykuły dotyczące: zachowania bezpiecznej prędkości, obowiązkach kierującego wobec pieszych i kierowania w stanie nietrzeźwości. Zdaniem śledczych K. złamał te przepisy "w ten sposób, że kierując pojazdem mechanicznym marki Mercedes A45 AMG, jadąc ulicą Warszawską od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Moniuszki, będąc w stanie nietrzeźwości (około 1,5 promila), nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał".

K. nie zachował ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiecie i ją potrącił, "powodując nieumyślnie wypadek skutkujący jej hospitalizacją, stanem nieprzytomności, obrażeniami w postaci złamania lewej kości ramienia, licznymi krwiakami w głowie oraz koniecznością wentylowania mechanicznego, co stanowi ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu" - przekazał prokurator Skiba. Dodatkowo kierowca zbiegł z miejsca wypadku, nie udzielając rannej pomocy. To przestępstwo z art. 177 par. 2 Kodeksu karnego (spowodowanie wypadku komunikacyjnego) w związku z art. 178 par. 1a pkt 1 Kodeksu karnego (zaostrzenie karalności wobec sprawcy wypadku).

Nie przyznał się

Prokurator dodał, że przesłuchany w charakterze podejrzanego, Eryk K. odmówił zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów, jak również złożenia wyjaśnień.

We wtorek skierowano do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Prokurator Skiba poinformował, że sąd przychylił się do wniosku.

Zatrzymano również pasażerkę aresztowanego kierowcy, może usłyszeć zarzut z art. 162 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieudzielenia pomocy.

Z naszych ustaleń wynika też, że jeden ze świadków nagrywał zachowanie Eryka K. po zdarzeniu i zeznawał, że podejrzany miał przesuwać poszkodowaną z przejścia dla pieszych.