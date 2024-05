Z tamtej nocy zbyt wiele nie pamiętali

- Mężczyźni przyznali się do tego, co zrobili, wyjaśniając, że z feralnej nocy za wiele nie pamiętają. Wybrali się na imprezę do koleżanki, kiedy jednak z niej wyszli, zamiast iść do domu, postanowili uszkodzić skrzynki na listy i drzwi wejściowe, po czym jeden z nich dumnie prężył się przed kamerą - zaznaczyła st. asp. Gąsowska.