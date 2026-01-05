Logo TVN Warszawa
Okolice

Zauważyli obecność wilków, apel do właścicieli psów

Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
18.03.2023 | "Na każdym kroku widać więzi, które je łączą". Tak wygląda wilcza solidarność
Źródło: Marzanna Zielińska | Fakty TVN
W lasach, w okolicy Piaseczna, można spotkać wilki. Zwierzęta nie są agresywne wobec ludzi. Jednak leśnicy zaapelowali, by podczas spacerów po lesie psy prowadzić na smyczy.

W lasach w rejonie miejscowości Julianów i Obręb widziano sześć wilków.

"Nasze służby terenowe zweryfikowały dziś przekazaną informację, jednak opadający z drzew śnieg zatarł tropy, co uniemożliwiło jednoznaczne potwierdzenie zgłoszenia. Niezależnie od tego, w najbliższych dniach w tym rejonie zostaną rozwieszone fotopułapki, które pozwolą lepiej rozpoznać sytuację i potwierdzić ewentualną obecność wilczej rodziny" - napisało na Facebooku Nadleśnictwo Chojnów.

Przypomniało, że las jest naturalnym środowiskiem życia dzikich zwierząt, w tym wilków, które pełnią w nim bardzo ważną rolę – regulują liczebność zwierząt kopytnych oraz przyczyniają się do zachowania równowagi przyrodniczej. Wilki żyją w grupach rodzinnych, które w Polsce najczęściej liczą od czterech do sześciu osobników. Nie są to przypadkowe "watahy", lecz stabilne rodziny: para rodzicielska oraz młode z jednego lub dwóch sezonów.

Jak się zachowywać w lesie?
Jak się zachowywać w lesie?
Źródło: Lasy Państwowe

Nie są niebezpieczne dla ludzi

Leśnicy podkreślili, że wilki nie są zwierzętami agresywnymi wobec ludzi – z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego zagrożenia. Zwrócili jednak uwagę na kwestię bezpieczeństwa zwierząt domowych. Zaapelowali, by podczas spacerów po lesie psy bezwzględnie prowadzić na smyczy.

"Pies puszczony luzem może oddalić się od opiekuna, zbliżyć do dzikich zwierząt lub zostać potraktowany jako intruz na terytorium wilczej rodziny. W takich sytuacjach to właśnie pies, a nie człowiek, może być narażony na niebezpieczeństwo" - dodali leśnicy.

Zaznaczyli, że odpowiedzialne zachowanie w lesie – trzymanie psów na smyczy, poruszanie się po wyznaczonych trasach i zachowanie spokoju – pozwala nam bezpiecznie współistnieć z dziką przyrodą i ograniczać niepotrzebne sytuacje konfliktowe.

Jak się zachować, gdy spotkasz w lesie dzikie zwierzę?
Jak się zachować, gdy spotkasz w lesie dzikie zwierzę?
Źródło: Lasy Państwowe
Dziki w Warszawie
Przybywa miejskich dzików. Tu ich życie jest bezstresowe
Klemens Leczkowski
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Łoś przechodził tuż przed autem, nie spieszył się
Łoś utknął w zbiorniku przeciwpożarowym
Łoś utknął w zbiorniku przeciwpożarowym
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzęta w mieścieWilkOchrona zwierząt
