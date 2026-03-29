Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"

Ekspert o zaostrzeniu przepisów dla kierowców od stycznia 2026 roku
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas interwencji okazało się, że był pod wpływem narkotyków, wcześniej pił też alkohol. Mężczyzna stracił prawo jazdy, grozi mu do trzech lat więzienia.

Kierowca Hondy został zatrzymany przez patrol piaseczyńskiej drogówki na ulicy Wareckiej w Konstancinie-Jeziornie. Powodem interwencji było przekroczenie przez niego dozwolonej prędkości o 26 kilometrów na godzinę. Policjanci zauważyli też, że mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"Chcieli dowiedzieć się, z czego wynika pośpiech siedzącego za kierownicą mężczyzny oraz lekceważenie przez niego obowiązujących przepisów. Szybko okazało się, że 28-latek przekroczył nie tylko dozwoloną prędkość" - relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak opisuje, badanie alkomatem wykazało, że 28-letni obywatel Gruzji pił alkohol. Miał nieco ponad 0,2 promila alkoholu w w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, po badaniu narkotestem okazało się, że kierowca był pod wpływem środków odurzających.

Stracił prawo jazdy

"Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Od 28-latka pobrana została również krew do dalszych badań" - informuje podkom. Gąsowska.

Zatrzymanemu grozi kara do trzech lat więzienia.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. 

