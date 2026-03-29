Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"

Kierowca Hondy został zatrzymany przez patrol piaseczyńskiej drogówki na ulicy Wareckiej w Konstancinie-Jeziornie. Powodem interwencji było przekroczenie przez niego dozwolonej prędkości o 26 kilometrów na godzinę. Policjanci zauważyli też, że mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"Chcieli dowiedzieć się, z czego wynika pośpiech siedzącego za kierownicą mężczyzny oraz lekceważenie przez niego obowiązujących przepisów. Szybko okazało się, że 28-latek przekroczył nie tylko dozwoloną prędkość" - relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak opisuje, badanie alkomatem wykazało, że 28-letni obywatel Gruzji pił alkohol. Miał nieco ponad 0,2 promila alkoholu w w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, po badaniu narkotestem okazało się, że kierowca był pod wpływem środków odurzających.

Stracił prawo jazdy

"Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Od 28-latka pobrana została również krew do dalszych badań" - informuje podkom. Gąsowska.

Zatrzymanemu grozi kara do trzech lat więzienia.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

