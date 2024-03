Miał być nad rzeką, znaleźli go pijanego w łóżku

- Ze zgłoszenia jasno wynikało, że potrzebuje on pilnej pomocy. W działania zaangażowano zarówno policję, jak też ratowników medycznych oraz strażaków. Funkcjonariusze przeczesywali tereny zalesione oraz pobliskie stawy we wskazanej przez mężczyznę lokalizacji. Nikogo tam nie znaleźli. Jak się później okazało, kiedy służby działały - zgłaszający smacznie sobie spał - informuje teraz Magdalena Gąsowska. - Znaleźli go, ale nie nad rzeką, a w jego własnym łóżku, do tego w takim stanie nietrzeźwości, że nawet nie był w stanie dmuchnąć w alkomat - dodaje.