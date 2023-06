To on zaatakował funkcjonariuszy w Piasecznie. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego

Policjanci z Piaseczna poszukują 36-letniego Michała Kostenckiego. Mężczyzna w ostatni czwartek zaatakował konwojentów, gdy był przewożony na rozprawę do sądu w Piasecznie. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego.

Zaatakował konwojentów i uciekł. Szuka go policja

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w czwartek przed południem na placu przed sądem. Policja podawała wówczas, że zatrzymany 36-latek był transportowany z zakładu karnego w Grójcu do Sądu Rejonowego w Piasecznie. W pewnym momencie zaatakował jednego z funkcjonariuszy z taką siłą, że policjant stracił przytomność. Drugi z funkcjonariuszy próbował obezwładnić mężczyznę, nie udało się. Mężczyzna zbiegł. Policja zaznaczała, że to "niebezpieczny przestępca".