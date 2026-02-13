Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany

Kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Nissana.
- Już w chwili otwarcia drzwi auta funkcjonariusze mieli pewność, że w pojeździe znajdują się narkotyki. Wszystko za sprawą charakterystycznego zapachu panującego we wnętrzu auta. Przypuszczenia te szybko się potwierdziły. W samochodzie kryminalni znaleźli marihuanę oraz haszysz - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Więcej narkotyków w mieszkaniu
30-latek został zatrzymany, a funkcjonariusze pojechali jeszcze przeszukać mieszkanie mężczyzny. Tam znaleźli więcej narkotyków: marihuanę, mefedron, amfetaminę oraz kokainę.
Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a środki odurzające przekazano do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie zostały poddane badaniom. - Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego piaseczyńskiej komendy zajęli się natomiast kompletowaniem materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Grójcu zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie