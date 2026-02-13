Logo TVN Warszawa
Okolice

Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany

Policjanci zatrzymali mężczyznę
W aucie i mieszkaniu mężczyzny policja znalazła narkotyki
Źródło: KPP w Piasecznie
Policjanci z Piaseczna podejrzewali, że jeden z kierowców może mieć przy sobie narkotyki. Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy mężczyzna otworzył drzwi auta i poczuli charakterystyczny zapach. W samochodzie i mieszkaniu 30-latka funkcjonariusze znaleźli marihuanę, haszysz, mefedron i kokainę.

Kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Nissana.

- Już w chwili otwarcia drzwi auta funkcjonariusze mieli pewność, że w pojeździe znajdują się narkotyki. Wszystko za sprawą charakterystycznego zapachu panującego we wnętrzu auta. Przypuszczenia te szybko się potwierdziły. W samochodzie kryminalni znaleźli marihuanę oraz haszysz - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Więcej narkotyków w mieszkaniu

30-latek został zatrzymany, a funkcjonariusze pojechali jeszcze przeszukać mieszkanie mężczyzny. Tam znaleźli więcej narkotyków: marihuanę, mefedron, amfetaminę oraz kokainę.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a środki odurzające przekazano do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie zostały poddane badaniom. - Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego piaseczyńskiej komendy zajęli się natomiast kompletowaniem materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Grójcu zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grójcu. 

Ursynów

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

