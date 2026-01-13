Upadł przy przystanku, nie mógł wstać

Upadek przy przystanku. Nagranie z miejskiego monitoringu Źródło: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Operator pełniący dyżur w centrum monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Piasecznie zauważył w rejonie dworca PKP mężczyznę, który przewrócił się i potrzebował pomocy. O zdarzeniu poinformował oficera dyżurnego piaseczyńskiej jednostki. Na miejsce pojechali policjanci.

Pomogli mu wrócić do domu

- Funkcjonariusze, którzy po kilku minutach od zgłoszenia pojawili się na miejscu, zastali tam leżącego mężczyznę. Pomogli mu wstać i usiłowali się dowiedzieć, co się wydarzyło. 55-latek tłumaczył, że się przewrócił, ale czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Dodał również, że o własnych siłach dotrze do domu i nie wymaga dalszego wsparcia ze strony służb, dziękując jednocześnie za otrzymaną pomoc - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Dzięki funkcjonariuszom poszkodowany trafił bezpiecznie do domu.

Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku Źródło: Policja Piaseczno

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Jeśli zauważysz osobę, która: - przebywa na mrozie i może być wychłodzona; - jest w miejscu nienadającym się do schronienia; - sprawia wrażenie zdezorientowanej, chorej lub nietrzeźwej; - jest osobą starszą lub samotną i może potrzebować wsparcia; poinformuj odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD