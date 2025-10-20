Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Udawał policjanta i zatrzymał kierowcę, bo "jechał za szybko"

59-latek udawał policjanta
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Policja z Piaseczna zatrzymała 59-letniego mieszkańca, który udawał funkcjonariusza drogówki. Wykorzystywał niebieskie światło błyskowe i biało-czerwonego lizaka.

Na jednej z lokalnych grup internetowych policjanci zauważyli anonimowy wpis dotyczący kontroli drogowej, którą miał przeprowadzić kierowca forda mondeo.

"Według autora wpisu, do zdarzenia miało dojść na drodze krajowej nr 79 między Bogatkami, a Łosiem, kiedy to został on zatrzymany przez mężczyznę kierującego wspomnianym autem. Na dachu pojazdu miało znajdować się niebieskie światło błyskowe, a powodem zatrzymania, jak wynikało z wpisu, miało być przekroczenie prędkości" - opisała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Anonimowy wpis na lokalnej grupie w mediach społecznościowych
Anonimowy wpis na lokalnej grupie w mediach społecznościowych
Źródło: KPP Piaseczno

Bo "kierujący jechał zbyt szybko"

Policjanci ustalili, kim był autor wpisu. Mężczyzna zgłosił się na komendę, by złożyć zawiadomienie. "Zgłaszający opisał dokładnie przebieg zdarzenia, dodając, że dopiero po całym zdarzeniu, zaczął zastanawiać się, czy miał do czynienia z autentycznym policjantem, ponieważ okoliczności kontroli na to nie wskazywały" - wyjaśniła podkomisarz Gąsowska.

Następnego dnia kryminalnie z Piaseczna, wraz z dzielnicowym z posterunku w Zalesiu Górnym, pojawili się w mieszkaniu mężczyzny, który miał udawać policjanta.

Okazał się być nim 59-latek. W mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli koguta emitującego niebieski światło oraz lizaka do zatrzymywania aut. "Mężczyzna od razu przyznał się do tego, że taka sytuacja miała miejsce, jednak usiłował wytłumaczyć, że kierujący jechał zbyt szybko" - poinformowała Magdalena Gąsowska.

59-latek udawał policjanta
59-latek udawał policjanta
Źródło: KPP Piaseczno

Zarzut: przywłaszczenie funkcji publicznej

59-latek usłyszał zarzut z artykułu 227 Kodeksu karnego, czyli przywłaszczenie funkcji publicznej. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź karą pozbawienia wolności do roku.

"Przypominamy, że policjanci podczas kontroli drogowych przedstawiają się oraz podają jednostkę, w której pełnią służbę. W razie wątpliwości co do autentyczności podejmowanych działań, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112" - podkreśliła rzeczniczka piaseczyńskich policjantów. 

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPiaseczno
Czytaj także:
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Okolice
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Okolice
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Śródmieście
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
Śródmieście
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Śródmieście
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka
Okolice
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Mieszkańców Pragi Północ obudziły strażackie syreny
Praga Północ
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
Komunikacja
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
Rembertów
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
Wola
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
Śródmieście
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
Śródmieście
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
Okolice
Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem
Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków
Okolice
Kierowca auta wjechał w dom w Sokołowie Podlaskim
23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki