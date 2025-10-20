Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Na jednej z lokalnych grup internetowych policjanci zauważyli anonimowy wpis dotyczący kontroli drogowej, którą miał przeprowadzić kierowca forda mondeo.

"Według autora wpisu, do zdarzenia miało dojść na drodze krajowej nr 79 między Bogatkami, a Łosiem, kiedy to został on zatrzymany przez mężczyznę kierującego wspomnianym autem. Na dachu pojazdu miało znajdować się niebieskie światło błyskowe, a powodem zatrzymania, jak wynikało z wpisu, miało być przekroczenie prędkości" - opisała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Anonimowy wpis na lokalnej grupie w mediach społecznościowych Źródło: KPP Piaseczno

Bo "kierujący jechał zbyt szybko"

Policjanci ustalili, kim był autor wpisu. Mężczyzna zgłosił się na komendę, by złożyć zawiadomienie. "Zgłaszający opisał dokładnie przebieg zdarzenia, dodając, że dopiero po całym zdarzeniu, zaczął zastanawiać się, czy miał do czynienia z autentycznym policjantem, ponieważ okoliczności kontroli na to nie wskazywały" - wyjaśniła podkomisarz Gąsowska.

Następnego dnia kryminalnie z Piaseczna, wraz z dzielnicowym z posterunku w Zalesiu Górnym, pojawili się w mieszkaniu mężczyzny, który miał udawać policjanta.

Okazał się być nim 59-latek. W mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli koguta emitującego niebieski światło oraz lizaka do zatrzymywania aut. "Mężczyzna od razu przyznał się do tego, że taka sytuacja miała miejsce, jednak usiłował wytłumaczyć, że kierujący jechał zbyt szybko" - poinformowała Magdalena Gąsowska.

59-latek udawał policjanta Źródło: KPP Piaseczno

Zarzut: przywłaszczenie funkcji publicznej

59-latek usłyszał zarzut z artykułu 227 Kodeksu karnego, czyli przywłaszczenie funkcji publicznej. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź karą pozbawienia wolności do roku.

"Przypominamy, że policjanci podczas kontroli drogowych przedstawiają się oraz podają jednostkę, w której pełnią służbę. W razie wątpliwości co do autentyczności podejmowanych działań, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112" - podkreśliła rzeczniczka piaseczyńskich policjantów.