Uciekł, bo bał się kary trzech lat więzienia. Za kratami spędzi trzy miesiące

Policjanci z drogówki na ulicy Wojska Polskiego w Piasecznie, zwrócili uwagę na kierującego Renault Megane, który nie zastosował się do znaku drogowego nakazującego skręt w prawo. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.

Kierowca stanął, ale od razu też uciekł pieszo, podobnie jak pasażerowie.

"Po zatrzymaniu wyszedł na jaw powód takiego zachowania. Kierujący autem mężczyzna był przekonany, że ma do odbycia karę trzech lat pozbawienia wolności. W rzeczywistości na jego koncie była do odbycia kara, ale trzech miesięcy. Ma też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2027 roku. Pasażerowie nie mieli nic na sumieniu, uciekali tylko dlatego, że zrobił to kierowca. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, zostali zwolnieni" - przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

42-letni kierujący usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, niestosowania się do orzeczonego wobec niego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W związku z tym, że 42-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie, został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

