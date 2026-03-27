Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia

Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Kierowca ciężarówki został ukarany
Uwagę jadących za ciężarówką policjantów przykuł nie tylko kierowca rozmawiający przez telefon, ale także sposób zabezpieczenia załadunku. Przewożony towar mógł w każdej chwili wypaść na jezdnię.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki na ulicy Jana Pawła II w Piasecznie zwrócili uwagę na kierującego dostawczym Iveco, który nie tylko korzystał z telefonu komórkowego w trakcie jazdy, ale też nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie plandeki, okrywającej przestrzeń ładunkową pojazdu.

- Podczas kontroli mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierującego oraz jego uprawnienia do kierowania pojazdami. Był trzeźwy i miał prawo jazdy. Za popełnione wykroczenia 60-latek został ukarany mandatem w wysokości 700 złotych oraz 12 punktami, a w dalszą drogę mógł ruszyć dopiero po prawidłowym zabezpieczeniu pojazdu - przekazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka przypomniała, że zgodnie z art. 61 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy".

- Niedokładnie zamocowana plandeka podczas jazdy może zacząć łopotać na wietrze, ograniczać widoczność innym kierującym, a w skrajnych przypadkach nawet oderwać się i spaść na jezdnię, natomiast linki z metalowymi elementami mogą uderzyć pieszego - ostrzegła podkomisarz Gąsowska.

Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów

pc

pc
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Do kolizji doszło na Woli
Jechał śmieciarką, uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" była zablokowana
Mycie pętli na Dworcu Centralnym
1500 wiat do umycia
Śródmieście
Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi
Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym
Składowisko odpadów w Wołominie
Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
Komunikacja
Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej
Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Przeszły remont
Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h
Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera
Policja zatrzymała sprawców rozboju
Pobili i okradli mężczyznę. Wpadli po trzech miesiącach
Ursynów
Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady
Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic
Ulice
Most Krasińskiego ma połączyć Żoliborz i Targówek
Kompromis, którego nie chce nikt. Co dalej z Mostem Krasińskiego?
Dariusz Gałązka
Policyjny radiowóz
Szukał go Interpol. Wpadł, bo zatrzymał się w niedozwolonym miejscu
Śródmieście
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Planowali skrócenie trasy linii 521. Dokąd dojedzie?
Śródmieście
Przebudują ulice w Rembertowie
Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi
Rembertów
Okolice ronda Wiatraczna przed zmianami
Nowy asfalt na Rondzie Wiatraczna i progi zwalniające przy pasach
Praga Południe
Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Zderzenie z radiowozem na sygnale. Poszkodowani dwaj policjanci
Kierowca został ukarany dwoma mandatami w dwa dni
Dwa mandaty w dwa dni na ponad pięć tysięcy złotych
Domki fińskie wróciły na Pole Mokotowskie
Domki fińskie wróciły na Pole Mokotowskie
Śródmieście
Notariusz - tablica na Rynku Staromiejskim w Toruniu
Troje warszawskich notariuszy z zarzutami
Syreny alarmowe Warszawa
Pod Warszawą zawyją syreny alarmowe
Była listonoszka zatrzymana
Była listonoszka w mieszkaniu miała plik niedoręczonych listów
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Nocny pożar na parkingu. Spłonęły cztery auta, kilkanaście uszkodzonych

