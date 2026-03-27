Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia

Kierowca ciężarówki został ukarany

Policjanci piaseczyńskiej drogówki na ulicy Jana Pawła II w Piasecznie zwrócili uwagę na kierującego dostawczym Iveco, który nie tylko korzystał z telefonu komórkowego w trakcie jazdy, ale też nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie plandeki, okrywającej przestrzeń ładunkową pojazdu.

Mandat i punkty karne

- Podczas kontroli mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierującego oraz jego uprawnienia do kierowania pojazdami. Był trzeźwy i miał prawo jazdy. Za popełnione wykroczenia 60-latek został ukarany mandatem w wysokości 700 złotych oraz 12 punktami, a w dalszą drogę mógł ruszyć dopiero po prawidłowym zabezpieczeniu pojazdu - przekazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka przypomniała, że zgodnie z art. 61 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy".

- Niedokładnie zamocowana plandeka podczas jazdy może zacząć łopotać na wietrze, ograniczać widoczność innym kierującym, a w skrajnych przypadkach nawet oderwać się i spaść na jezdnię, natomiast linki z metalowymi elementami mogą uderzyć pieszego - ostrzegła podkomisarz Gąsowska.

