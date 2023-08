Była stałą "klientką", każdą jej wizytę nagrywały kamery. Po ostatniej, gdy minęła kasy, została zatrzymana

- 41-letnia mieszkanka Piaseczna często pojawiała się w jednej z drogerii na terenie naszej gminy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że kobieta przychodziła nie po to, by robić zakupy, a by dokonywać kradzieży. Za każdym razem nie przekraczała jednak kwoty wykroczenia. Za to każdy jej czyn rejestrowały kamery sklepowego monitoringu. Tym razem została ujęta przez pracownicę sklepu tuż po przekroczeniu linii kas. Została nie tylko złapana na "gorącym uczynku" ale również rozpoznana jako stała "klientka" - informuje w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.