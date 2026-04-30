Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pijana prawniczka po kolizji próbowała przekupić policjantów

|
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Do zdarzenia doszło w gminie Piaseczno
Źródło: Google Earth
Wyjeżdżając z parkingu w Piasecznie, uderzyła autem w autobus. 43-latka nie miała prawa jazdy i była pijana, ale nie widziała w tym problemu. Policjantom mówiła, że "wszystko da się załatwić, bo jest prawniczką".

Policja w Piasecznie otrzymała zgłoszenie o kolizji na ulicy Zgody. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jeden z kierujących może być nietrzeźwy, dlatego na miejsce pojechali funkcjonariusze drogówki.

Na miejscu zastali 60-latka kierującego autobusem linii podmiejskiej oraz 43-latkę kierującą Mercedesem. Mężczyzna poinformował, że kobieta, wyjeżdżając z parkingu, dwukrotnie uderzyła w autobus stojący na przystanku.

Kobieta próbowała przekupić policjantów
Źródło: KPP w Piasecznie

Pijana i bez uprawnień

60-latek i 43-latka zostali przebadani na zawartość alkoholu.

- Co do stanu trzeźwości mężczyzny funkcjonariusze nie mieli żadnych zastrzeżeń. Inaczej było w przypadku kobiety, ponieważ badanie wykazało, że ma ona ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się również, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami - wskazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kobieta została zatrzymana, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trafiło na parking depozytowy na poczet przyszłej kary.

- W trakcie przejazdu do jednostki policji, kobieta chciała przekupić mundurowych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. 43-latka stwierdziła, że jest prawnikiem, dużo zarabia i "nie ma co robić problemu, bo wszystko da się załatwić". Kiedy funkcjonariusze poinformowali ją, że jej zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 229 Kodeksu karnego (przekupstwo), kobieta zaczęła ich znieważać - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

Kobieta próbowała przekupić policjantów
Źródło: KPP w Piasecznie

Długa lista zarzutów

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanej zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy, przestępstwa korupcyjnego. 43-latka odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdę bez uprawnień. 

Prokurator podjął decyzję o objęciu 43-letniej obywatelki Ukrainy policyjnym dozorem.

Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

