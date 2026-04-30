Pijana prawniczka po kolizji próbowała przekupić policjantów

Do zdarzenia doszło w gminie Piaseczno Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja w Piasecznie otrzymała zgłoszenie o kolizji na ulicy Zgody. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jeden z kierujących może być nietrzeźwy, dlatego na miejsce pojechali funkcjonariusze drogówki.

Na miejscu zastali 60-latka kierującego autobusem linii podmiejskiej oraz 43-latkę kierującą Mercedesem. Mężczyzna poinformował, że kobieta, wyjeżdżając z parkingu, dwukrotnie uderzyła w autobus stojący na przystanku.

Kobieta próbowała przekupić policjantów Źródło: KPP w Piasecznie

Pijana i bez uprawnień

60-latek i 43-latka zostali przebadani na zawartość alkoholu.

- Co do stanu trzeźwości mężczyzny funkcjonariusze nie mieli żadnych zastrzeżeń. Inaczej było w przypadku kobiety, ponieważ badanie wykazało, że ma ona ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się również, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami - wskazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kobieta została zatrzymana, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trafiło na parking depozytowy na poczet przyszłej kary.

- W trakcie przejazdu do jednostki policji, kobieta chciała przekupić mundurowych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. 43-latka stwierdziła, że jest prawnikiem, dużo zarabia i "nie ma co robić problemu, bo wszystko da się załatwić". Kiedy funkcjonariusze poinformowali ją, że jej zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 229 Kodeksu karnego (przekupstwo), kobieta zaczęła ich znieważać - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

Długa lista zarzutów

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanej zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy, przestępstwa korupcyjnego. 43-latka odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdę bez uprawnień.

Prokurator podjął decyzję o objęciu 43-letniej obywatelki Ukrainy policyjnym dozorem.

