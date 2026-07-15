Okolice Skończył w rowie, bo inny kierowca zajechał mu drogę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Do zdarzenia doszło we wtorek we wsi Jabłonowo, w Alei Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Ułanów. Jak ustalili funkcjonariusze, 55-letni kierujący pojazdem marki BYD, nie zachował ostrożności podczas zmiany pasa ruchu.

Auto wbiło się w rów Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

"W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru zajechał drogę prawidłowo jadącemu kierującemu pojazdem marki Volkswagen. Aby uniknąć zderzenia, kierowca Volkswagena zjechał do przydrożnego rowu" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

Volkswagen wbił się maską w rów. Auto zatrzymało się w nietypowej pozycji - na dachu, niemal pionowo. Wyglądało groźnie, ale nikt nie odniósł obrażeń.

Auto wbiło się w rów Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

10 punktów karnych

Policja ukarała mandatem w wysokości tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi 55-letniego kierowcę BYD.

Funkcjonariusze przypominają, że zmiana pasa ruchu wymaga zachowania szczególnej ostrożności. "Każdy kierujący ma obowiązek upewnić się, że może wykonać go bezpiecznie. Pośpiech czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji - pamiętajmy o tym" - podkreślili.