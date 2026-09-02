Okolice Sklep odwiedzała regularnie, za zakupy nie płaciła. 10 zarzutów

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Oficer dyżurny policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z drogerii w mieście pracownik ochrony zatrzymał kobietę, która miała wielokrotnie dokonywać kradzieży kosmetyków. Na miejsce zostali skierowani policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego.

Za zakupy nie płaciła

"37-latka od kwietnia do sierpnia regularnie pojawiała się na terenie sklepu, dokonując kradzieży kosmetyków. Jej działania były rejestrowane przez kamery monitoringu. Kiedy teraz kobieta ponownie pojawiła się w drogerii, została rozpoznana przez pracownika ochrony, który nie pozwolił jej opuścić sklepu do czasu przyjazdu policjantów" - przekazuje podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

37-latce grozi pięć lat więzienia Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

10 zarzutów

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszała 10 zarzutów dotyczących kradzieży. Policjanci ustalili, że łączna wartość skradzionych kosmetyków przekroczyła 12 tysięcy złotych.

Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.