Sklep odwiedzała regularnie, za zakupy nie płaciła. 10 zarzutów
Oficer dyżurny policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z drogerii w mieście pracownik ochrony zatrzymał kobietę, która miała wielokrotnie dokonywać kradzieży kosmetyków. Na miejsce zostali skierowani policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego.
Za zakupy nie płaciła
"37-latka od kwietnia do sierpnia regularnie pojawiała się na terenie sklepu, dokonując kradzieży kosmetyków. Jej działania były rejestrowane przez kamery monitoringu. Kiedy teraz kobieta ponownie pojawiła się w drogerii, została rozpoznana przez pracownika ochrony, który nie pozwolił jej opuścić sklepu do czasu przyjazdu policjantów" - przekazuje podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
10 zarzutów
Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszała 10 zarzutów dotyczących kradzieży. Policjanci ustalili, że łączna wartość skradzionych kosmetyków przekroczyła 12 tysięcy złotych.
Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.