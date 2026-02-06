Policjant pomógł kobiecie Źródło: KPP Piaseczno

Starszej kobiecie pomógł aspirant sztabowy Leszek Barkowski z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Był w czasie wolnym od służby, spędzał go z rodziną. Seniorka z trudem szła po zamarzniętym chodniku i ciągnęła za sobą duży wózek z zakupami.

"Widać było, że każdy krok sprawia jej ogromny wysiłek. Seniorka była także wyraźnie roztrzęsiona i sprawiała wrażenie przestraszonej. Jak się później okazało, bała się, że nie zdoła dotrzeć do domu o własnych siłach ze względu na panujący mróz i późną porę" - opisuje Komenda Stołeczna Policji we wpisie na platformie X.

Prosiła przechodniów o pomoc, nikt nie reagował

Funkcjonariusz zatrzymał auto i wysiadł do kobiety. W rozmowie ustalił, gdzie mieszka i zaoferował, że odwiezie ją do domu.

"Podczas drogi seniorka opowiedziała, że wcześniej prosiła o pomoc innych przechodniów, ale niestety, nikt nie zareagował. Dodała, że była już wyczerpana, a niska temperatura sprawiła, że dalsza droga pieszo stała się dla niej niemal niemożliwa" - relacjonuje stołeczna policja.

W sprawę zaangażowali się także przebywający w pobliżu strażnicy miejscy.

Policjant pomógł wyczerpanej seniorce

"Nie bądźmy obojętni", policja apeluje o uważność

Policja apeluje: "nie bądźmy obojętni". Warto zatrzymać się i być uważnym na innych, zwłaszcza podczas trudnej zimowej aury.

"Nasz jeden gest, chwila uwagi poświęcona innej osobie, mogą mieć naprawdę ogromne znaczenie. Pamiętajmy o tym, że pomocna dłoń to nie tylko akt życzliwości, to różnica między bezpieczeństwem, a jego brakiem" - podkreśla KSP.

