Schował się w łazience. Przekonywał, że amfetaminę znalazł na korytarzu

Policjanci piaseczyńskiego referatu patrolowo-interwencyjnego dostali informację o mężczyznach, którzy posiadają narkotyki. Postanowili ją sprawdzić, a to doprowadziło do zatrzymania 39-latka.

Źle zaparkowane bmw i zarzuty za narkotyki

- Para zaprzeczyła, by posiadali środki zabronione, ale funkcjonariusze i tak przystąpili do przeszukania pojazdu. Pod wycieraczką od strony pasażera, znaleźli dwa woreczki z zawartością suszu roślinnego. 36-latek i jego 24-letnia towarzyszka zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy przy Malczewskiego. Test wykazał, że zabezpieczona substancja to marihuana, a jej ilość pozwala na rozdzielenie na kilka porcji – informuje w komunikacie st. asp. Marta Haberska z mokotowskiej policji