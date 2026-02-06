Logo TVN Warszawa
Okolice

Chciał sprawić frajdę pasażerom, stracił prawo jazdy

175-296204-0001
Kierowca autobusu celowo wprowadzał pojazd w poślizg
Źródło: KPP Piaseczno
Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu, który wiózł grupę nastolatków. Mężczyzna celowo wprowadzał pojazd w poślizg. 54-latkowi zatrzymano prawo jazdy.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki patrolowali okolicę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestorem. Zwrócili uwagę na niebezpieczne zachowanie kierowcy autobusu linii podmiejskiej.

"Mężczyzna, prowadząc pojazd, celowo wprowadzał autobus w poślizg, co zostało zarejestrowane przez policjantów" - przekazała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Chciał sprawić "frajdę"

Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. "Za jego kierownicą siedział 54-letni kierowca, a w autobusie znajdowali się pasażerowie w wieku około 16 lat. W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyzna tłumaczył, że chciał zapewnić młodzieży 'frajdę' i w ten właśnie sposób postanowił urozmaicić podróż" - zrelacjonowała podkom. Gąsowska.

"Zapomniał jednak, że autobus to pojazd o dużej masie i innej charakterystyce prowadzenia niż samochód osobowy, a każda utrata przyczepności może zakończyć się tragicznie. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do przewrócenia pojazdu, zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub poważnych obrażeń pasażerów" - wskazała policjantka.

Stracił prawo jazdy

Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy 54-latkowi i skierowali do sądu wniosek o ukaranie.

Opracował Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

PiasecznoPolicja
