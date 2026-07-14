Okolice Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Lekarze chcą przekonać pacjentów, że nie są ich wrogami. "To nas się wini za kolejki" Źródło wideo: Katarzyna Kowalska/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Według informacji Wirtualnej Polski, w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie obok oficjalnego systemu zapisów w latach 2024-2025 funkcjonować miał również nieformalny kanał dostępu do lekarzy. Korzystać z niego miała grupa lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, która sprawuje władzę w Piasecznie.

Radni mieli obchodzić kolejkę, dzwoniąc w niektórych przypadkach bezpośrednio do kierownictwa, aby załatwiono im rejestrację na szybsze terminy. W ten sposób uzyskiwali dostęp do świadczeń - wizyt u lekarzy, skierowań na badania, konsultacji specjalistycznych czy recept.

Dostępność świadczeń pod lupą kontrolerów

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął we wtorek kontrolę doraźną w MCM w Piasecznie.

"Kontrolerzy sprawdzają dostępność świadczeń w zakresie lekarza POZ za lata 2024-2025" - poinformował.

Według wp.pl, recepcjonistka, która pracowała w placówce w Piasecznie od października do grudnia 2024 r., potwierdziła, że "kazano jej zapisywać radnych bez kolejki".

O działaniach NFZ poinformowało we wtorek Polskie Radio.