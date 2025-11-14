Logo TVN Warszawa
Okolice

Przyjechał pomóc matce, został zatrzymany

Interwencja policjantów w Piasecznie
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Zgłoszenie dotyczące kobiety, która przewróciła się na rowerze, zakończyło się zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy. To 23-latek, który przyjechał, by pomóc matce.

Policjanci z Piaseczna otrzymali zgłoszenie, z którego treści wynikało, że w alei Lipowej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystki. Na miejsce skierowano policjantów i zespół ratownictwa medycznego.

Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że sytuacja wygląda nieco inaczej, niż została przedstawiona w zgłoszeniu. "Poszkodowana kobieta nie jechała na rowerze, a jedynie go prowadziła. W pewnym momencie potknęła się, straciła równowagę i przewróciła się, upadając na chodnik" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Ratownicy pogotowia udzielili kobiecie pomocy, nie potrzebowała hospitalizacji.

Gdy wszystko wskazywało na to, że interwencja funkcjonariuszy dobiega końca, doszło do zwrotu akcji.

Interwencja policjantów w Piasecznie
Interwencja policjantów w Piasecznie
Źródło: KPP Piaseczno

Przyjechał nietrzeźwy syn

Na miejscu pojawili się dwaj synowie poszkodowanej, którzy przyjechali autem, by zaopiekować się matką. Młodszy z nich, który był kierowcą, był nietrzeźwy.

"Badanie alkomatem wykazało, że 23-latek ma w organizmie ponad pół promila alkoholu. Swoje zachowanie usiłował wytłumaczyć tym, że 'miał do przejechania zaledwie dwie ulice'. Pomocy mamie niestety udzielić już nie mógł. Został zatrzymany" - poinformowała Gąsowska.

Kobieta wróciła do domu wraz ze starszym synem. Natomiast 23-latka czeka wizyta w sądzie. Jak podała policja, za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do trzech lat więzienia

"Ta historia niech będzie przypomnieniem, że nawet jeśli droga wydaje się krótka, a sprawa 'pilna', to za kierownicę po alkoholu nie wsiada się nigdy" - podsumowała policjantka.

alkomat
Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-latek bez prawa jazdy
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

AlkoholPolicja
