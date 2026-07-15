Przejechał na czerwonym świetle, trafił do więzienia
Policjanci piaseczyńskiej drogówki zauważyli na ulicy Okulickiego kierowcę Fiata, który przejechał na czerwonym świetle. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. Kiedy funkcjonariusze podeszli do samochodu, siedzący za kierownicą auta mężczyzna od razu powiedział, że jest osobą poszukiwaną.
"Jak się okazało - mówił prawdę. Sprawdzenie w policyjnych systemach informacyjnych potwierdziło, że 22-latek jest poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz trzech nakazów doprowadzenia. Mężczyzna miał na swoim koncie ponad dwa lata pozbawienia wolności" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Kierować nie powinien
Policjanci ustalili ponadto, że kierował autem pomimo cofnięcia prawa jazdy. 22-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a należącego do niego Fiata odholowano na policyjny parking.
Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 180a Kodeksu karnego, czyli kierowania pomimo cofniętych uprawnień. Jak zapowiedziała policja, odpowie również za popełnione wykroczenia drogowe. 22-latka doprowadzono do więzienia na podstawie wcześniejszego wyroku.
Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.