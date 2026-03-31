Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Na ulicy Borowej w Konstancinie-Jeziornie policjanci drogówki z Piaseczna zatrzymali do kontroli kierującą Fiatem, która przekroczyła dozwoloną prędkość o 21 kilometrów na godzinę.

Już straciła prawo jazdy

Bardzo szybko okazało się, że to tylko jedno z wielu naruszeń, które ma na koncie kobieta.

"Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały jej odebrane w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Dodatkowo pojazd, którym się poruszała, nie był dopuszczony do ruchu, ponieważ pozwolenie czasowe, jak i badanie techniczne utraciły ważność kilka lat temu. Samochód nie posiadał również obowiązkowego ubezpieczenia OC" - wymieniła rzeczniczka komendy w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Jechała za szybko, prowadziła mimo cofniętych uprawnień

Funkcjonariusze odholowali pojazd na policyjny parking. 32-latkę czeka wkrótce wizyta w piaseczyńskim sądzie. "Gdzie odpowie nie tylko za popełnione wykroczenia, ale również przestępstwo z artykułu 180a Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień), które zagrożona jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności" - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

