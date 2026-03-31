Jechała za szybko, wcześniej straciła prawo jazdy przez alkohol

Jechała za szybko, prowadziło mimo cofniętych uprawnień
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Prowadziła, choć straciła prawo jazdy, a do tego przekroczyła dozwoloną prędkość. Samochód nie miał ubezpieczenia i nie był dopuszczony do ruchu. Za sporą listę wykroczeń drogowych 32-latka odpowie przed sądem.

Na ulicy Borowej w Konstancinie-Jeziornie policjanci drogówki z Piaseczna zatrzymali do kontroli kierującą Fiatem, która przekroczyła dozwoloną prędkość o 21 kilometrów na godzinę.

Już straciła prawo jazdy

Bardzo szybko okazało się, że to tylko jedno z wielu naruszeń, które ma na koncie kobieta.

"Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały jej odebrane w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Dodatkowo pojazd, którym się poruszała, nie był dopuszczony do ruchu, ponieważ pozwolenie czasowe, jak i badanie techniczne utraciły ważność kilka lat temu. Samochód nie posiadał również obowiązkowego ubezpieczenia OC" - wymieniła rzeczniczka komendy w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Źródło: KPP w Piasecznie

Funkcjonariusze odholowali pojazd na policyjny parking. 32-latkę czeka wkrótce wizyta w piaseczyńskim sądzie. "Gdzie odpowie nie tylko za popełnione wykroczenia, ale również przestępstwo z artykułu 180a Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień), które zagrożona jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności" - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

Katarzyna Kędra
