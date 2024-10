Potrącił 10-latka na pasach i uciekł. Ma dwa aktywne zakazy prowadzenia

Policja zatrzymała mężczyznę, który we wtorek w Piasecznie potrącił na przejściu dla pieszych 10-letnie dziecko i uciekł z miejsca wypadku. 49-latek sam zgłosił się do jednostki. Okazało się, że ma dwa sądowe zakazy prowadzenia.

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 15 przy ulicy Głównej w Piasecznie. Jadący oplem mężczyzna potrącił przechodzące przez przejście dla pieszych dziecko i odjechał, nie udzielając mu pomocy. 10-latek w stanie zagrażającym życiu został przewieziony do szpitala.