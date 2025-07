Policyjny nalot na nielegalne nocne wyścigi

Akcja policji przeciwko nielegalnym wyścigom. Czy coś się zmieni? Materiał magazynu Polska i Świat Źródło: TVN24

W minionym tygodniu policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przeprowadzili skoordynowane działania, wymierzone w uczestników nielegalnych wyścigów ulicznych i "drifterów".

Policjanci wystawili mandaty na łączną kwotę 15 tysięcy złotych Źródło: KPP Piaseczno

Skontrolowali 31 kierujących i wystawili mandaty na łączną kwotę blisko 15 tysięcy złotych. Zatrzymali także dwa prawa jazdy oraz dwa dowody rejestracyjne.

Za kierownicą bez prawa jazdy

- Jeden z zatrzymanych do kontroli kierujących w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a mimo to wspólnie ze znajomymi zdecydował się na nocne wyprawy - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

W jego przypadku sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Nocna akcja policji w sprawie nielegalnych wyścigów Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci podkreślili, że wycie silników, pisk opon i nieodpowiedzialne zachowania kierujących w godzinach nocnych to nie tylko hałas, ale również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. "Stanowczo sprzeciwiamy się tego typu zachowaniom. Będą dalsze, konsekwentne działania wobec osób, które w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego oraz lekceważą spokój społeczny" - zaznaczyli.