Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Prokurator potwierdził zarzuty dla policjanta

Do wydarzeń na terenie największego w kraju oddziału prewencji znajdującego się w Piasecznie doszło późnym wieczorem w ostatni weekend. Wiadomo, że dowódca jednej z kompanii pił alkohol, najprawdopodobniej w towarzystwie innych funkcjonariuszy.

- Było to po godzinach służby, ale na terenie jednostki - powiedział tvn24.pl jeden z funkcjonariuszy, prosząc o zachowanie anonimowości.

Dowódca miał się zamknąć w pokoju z młodą policjantką i to ona swoim krzykiem zaalarmowała innych funkcjonariuszy. Gdy sforsowano drzwi, zgłosiła napaść na tle seksualnym. Dowódca został zatrzymany, prokurator sformułował mu zarzut z artykułu 197 paragrafy 1 i 2 Kodeksu karnego.

Pierwszy przewiduje karę od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności, drugi - od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Art 197 par. 1 Kodeksu karnego

Jeżeli sprawca w sposób określony w § 1 lub 1a doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art 197 par. 2 Kodeksu karnego

Funkcjonariusz został zawieszony

Jeszcze w weekend komendant stołeczny policji - pełniący swoją funkcję od września ubiegłego roku - młodszy inspektor Krzysztof Ogroński podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków. Uruchomił również procedurę zwolnienia ze służby. Do oddziałów prewencji weszła również kontrola, która ma naświetlić wszystkie okoliczności zdarzenia.

- Niepokojących jest wiele faktów. Raz, że doszło do przestępstwa, a dwa, że pito alkohol na terenie jednostki, co może świadczyć o utartej praktyce - usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji.

Według naszych informacji, młoda funkcjonariuszka policji zdecydowała się pozostać w służbie, została objęta pomocą psychologów policyjnych.

Informację jako pierwsza podała TV Republika.

Rzecznik KSP o zarzutach wobec policjanta i reakcji komendanta Źródło: TVN24

Trwa "intensywne" postępowanie

Po południu o sprawie informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Potwierdził zarzuty i areszt dla policjanta. - Została wszczęta procedura dotycząca zawieszenia z urzędu tego funkcjonariusza - powiedział.

Przyznał, że prokuratura na razie nie chce upubliczniać, "jaki był rzeczywisty przebieg" zdarzenia. - Nie jest to w interesie pokrzywdzonej i toku postępowania. Konieczne jest przesłuchanie wielu świadków, którzy interweniowali i którzy później zostali poinformowania o przebiegu (zdarzenia red.) - dodał Skiba.

Stwierdził, że postępowania jest "intensywne", a współpraca z policją dobra. - Bardzo dużo czynności niezbędnych, niepowtarzalnych, które powinny zostać przeprowadzone w tego typu sprawie, zostało już przeprowadzone. Jest jeszcze duża liczba świadków "ze słyszenia", którzy nie znajdowali się w określonych pomieszczeniach, ale mogą mieć wiedzę - zastrzegł.

Na pytanie, czy przesłuchano pokrzywdzoną, odpowiedział, że "zostały przeprowadzone czynności z tą osobą". Zapewnił, że pokrzywdzona jest otoczona opieką psychologiczną.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.