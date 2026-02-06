Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej zostaje w areszcie

Policjant podejrzany o gwałt. Ważny dowódca zdymisjonowany Źródło: TVN24

Prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedziała tvnwarszawa.pl, że w piątek odbyło się posiedzenie, na którym rozpoznawano zażalenie na areszt dla policjanta podejrzanego o gwałt na podwładnej.

Podejrzany policjant zostaje w areszcie

- Sąd nie przychylił się do złożonego środka odwoławczego, nie uwzględnił zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie dotyczące tego środka zapobiegawczego - poinformowała nas Szelągowska.

Jak zaznaczyła, sąd okręgowy podtrzymał decyzję wydaną przez sąd rejonowy w pierwszym postanowieniu. Wówczas zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące z uwagi na obawę matactwa. - Areszt płynie, bo został zastosowany na trzy miesiące. Po jego upływie, prokurator będzie wnosił o przedłużenie albo zwolni podejrzanego - wyjaśniła Szelągowska.

Jak dodała, w sprawie przeprowadzono już szereg czynności i - jak określiła - "były one prowadzone intensywnie".

O sprawie informowaliśmy w styczniu. Według ustaleń Roberta Zielińskiego z tvn24.pl, podczas zakrapianej alkoholem imprezy na terenie jednostki oddziału prewencji policjant z komendy stołecznej miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce.

Funkcjonariusz usłyszał zarzut zgwałcenia i zmuszenia funkcjonariuszki do poddania się "innej czynności seksualnej". Został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i aresztowany. Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza.

Podejrzenie przestępstwa pociągnęło za sobą decyzje personalne. Komenda Stołeczna Policji poinformowała o odwołaniu zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska "w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy".

Wdrożone zostało również postepowanie w kierunku zwolnienia ze stanowiska dowódcy plutonu, uczestniczącego 3 stycznia w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki. To mężczyzna, z którym pił alkohol policjant podejrzany o gwałt.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządziło dodatkowe kontrole trzeźwości i audyt.