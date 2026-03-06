Logo TVN Warszawa
Wystawili za nią aż sześć listów gończych

Policjanci zatrzymali 43-latkę
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Źródło: KPP Piaseczno
Sądy wydały za 43-letnią złodziejką i oszustką sześć listów gończych. Policjanci namierzyli kobietę w gminie Piaseczno. "Kiedy zobaczyła policjantów stojących przed jej drzwiami, była wyraźnie zaskoczona" - podała piaseczyńska policja.

Sądy Rejonowe w Zamościu, w Piasecznie oraz w Warszawie wydały za 43-latką łącznie sześć listów gończych oraz trzy nakazy doprowadzenia do zakładu karnego. Jak podała policja, kobieta była ścigana za kradzieże, oszustwa oraz uchylanie się od płacenia alimentów.

"Pomimo tego, że 43-latka wiedziała, co zrobiła i na jakie kary została skazana, nie zamierzała dobrowolnie zgłosić się do jednostki penitencjarnej" - czytamy w komunikacie podkom. Magdaleny Gąsowskiej, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

"Była wyraźnie zaskoczona"

Policyjni "poszukiwacze" ustalili, gdzie się ukrywa 43-latka i zatrzymali ją w jednym z domów na terenie gminy Piaseczno. "Kiedy kobieta zobaczyła policjantów stojących przed jej drzwiami, była wyraźnie zaskoczona, ale dobrze wiedziała, że nadszedł moment, kiedy nie uda jej się w żaden sposób uniknąć odpowiedzialności" - przekazała Gąsowska.

43-latka po sporządzeniu dokumentacji, przewieziona została do zakładu karnego, w którym będzie odbywała łączną karę pięciu lat pozbawienia wolności. 

"Osoby poszukiwane często zmieniają miejsca pobytu, miejsce pracy, niejednokrotnie ukrywają się całymi latami. Znasz miejsce pobytu osoby poszukiwanej? Powiadom policję" - zaapelowała Gąsowska.

Przeczytaj także: Szwedzki gangster wpadł w Warszawie

Klatka kluczowa-270897
CBŚP zatrzymało Szweda
Źródło: CBŚP

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

