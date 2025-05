Zagrodzone przejście i kartka odsyłająca do nieistniejącego chodnika

Do zdarzenia doszło w Piasecznie Źródło: Google Earth

W połowie maja policjanci piaseczyńskiej drogówki interweniowali w rejonie skrzyżowania ulicy Okulickiego i Julianowskiej w Piasecznie w związku z "rażącymi naruszeniami zasad prowadzenia robót drogowych". Kierownik budowy został wtedy ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, a prowadzone prace zostały przerwane. Według policji to nie skłoniło go do poprawy organizacji ruchu w tym miejscu.

Kolejna kontrola i nieprawidłowości

W poniedziałek funkcjonariusze ponownie pojawili się na budowie. - Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, podobnych do tych, które wystąpiły zaledwie kilkanaście dni wcześniej. Wśród wykrytych uchybień znalazły się m.in.: zajęcie chodnika przez koparkę i elementy budowy, brak wymaganych oznaczeń zgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Sposób wygrodzenia terenu robót zmuszał pieszych do wejścia na jezdnię, a kartka "przejście drugą stroną ulicy" odsyłała uczestników do miejsca, gdzie nie ma jakiegokolwiek chodnika - wymieniła rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Prace ponownie zostały wstrzymane do czasu właściwego zabezpieczenia terenu robót oraz dostosowania oznakowania do wymogów zatwierdzonego projektu. - Kierownik budowy, który przybył na miejsce, został ukarany kolejnym mandatem, tym razem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz pouczony, że dalsze ignorowanie przepisów skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu - podała rzeczniczka.

- Przypominamy, że zabezpieczenie terenu prac drogowych to nie formalność, lecz fundament bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - zarówno pieszych, jak i kierowców. Nieprzemyślane lub nieprofesjonalne działanie w tym zakresie może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Czasowa organizacja ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu i musi być bezwzględnie przestrzegana. Nawet najlepiej przygotowany projekt nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie rzetelnie wdrożony w terenie - podsumowała na koniec podkomisarz Gąsowska.