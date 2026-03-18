Pędził 122 km/h, stracił prawo jazdy

Stracił prawo jazdy
Kierowca pędził 122 kilometry na godzinę
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczyńska policja poinformowała o pierwszym kierowcy, który odczuł skutki zmian w przepisach drogowych zaledwie dwa tygodnie od ich wejścia w życie. Mężczyzna jechał w obszarze zabudowanym 122 kilometry na godzinę, przez co stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator zwrócili uwagę na kierującego Mercedesem, który na drodze krajowej numer 79 jechał z prędkością 122 kilometry na godzinę. Zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej.

Za to tracą prawo jazdy

"Za kierownicą siedział 28-letni mężczyzna. Funkcjonariusze, zgodnie z nowymi przepisami, zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, które przekażą staroście piaseczyńskiemu, a ten wyda wobec kierującego decyzję o zakazie prowadzenia przez niego pojazdu na najbliższe trzy miesiące. Ponadto portfel 28-latka uszczuplił się o 1500 złotych, a indywidualne konto kierowcy wzbogaciło o 13 punktów karnych" - przekazała rzeczniczka komendy w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka przypomniała, że nowelizacja przepisów, która weszła w życie 3 marca 2026 roku, przewiduje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę, nie jak do tej pory tylko w obszarze zabudowanym, ale również na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

