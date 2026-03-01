Przyszedł po kredyt, cały czas z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku

Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: Mazowiecka policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z piaseczyńskimi policjantami skontaktował się telefonicznie pracownik jednego z lokalnych banków. Zaniepokojony sytuacją, poinformował funkcjonariuszy, że w placówce pojawił się 78-letni mężczyzna, który zaciągnął kredyt na 40 tysięcy złotych.

Bankowiec podejrzewał oszustwo

"Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna przez cały czas pozostawał w kontakcie z kimś, kto krok po kroku tłumaczył mu, co ma dalej zrobić z pieniędzmi i w jaki sposób je zainwestować. Pracownik banku zaczął podejrzewać, że klient może paść ofiarą oszusta" - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Na miejsce skierowani zostali kryminalni. Policjanci porozmawiali z mężczyzną i ustalili, że padł on ofiarą oszusta. Poszkodowany nie zdawał sobie z tego sprawy.

Mógł stracić dorobek życia

"Dopiero po rozmowie z policjantami uświadomił sobie powagę sytuacji i zrozumiał, że mógł w ten sposób stracić nie tylko dorobek swojego życia, ale też popaść w poważne tarapaty finansowe, zawierając umowę kredytową i przekazując pieniądze w niepowołane ręce" - opisał rzeczniczka.

"Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma czujność osób pracujących w instytucjach finansowych. To właśnie dzięki odpowiedzialnej postawie pracownika banku i jego szybkiej reakcji, udało się uniknąć przekazania środków oszustom" - podsumowała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Katarzyna Kędra