Okolice On był pijany i złamał sądowy zakaz, ona "próbowała go ratować" złotą obrączką Oprac. Alicja Glinianowicz |

Kierował pijany i bez uprawnień Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Do policji wpłynęło zawiadomienie dotyczące małżonków przebywających na terenie ogródków działkowych na terenie gminy Lesznowola. "Ze wstępnych informacji wynikało, że pomiędzy kobietą i mężczyzną mogło dojść do konfliktu, a nawet przemocy" - wyjaśniła podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka policji w Piasecznie.

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Nic takiego się jednak nie stało. Żadna z osób nie była też poszukiwana. Na tym ta interwencja się zakończyła.

Uwagę policjantów zwrócił jednak fakt, że 35-letni mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązuje go do 2027 roku. Przed posesją stała natomiast Honda Civic.

Później podczas patrolowania innych ulic, zauważyli ten samochód. "Za kierownicą siedział 35-latek, którego kilka godzin wcześniej sprawdzali podczas interwencji na ogródkach działkowych" - przekazała policjantka.

Blisko dwa promile alkoholu i propozycja łapówki

Zatrzymali go do kontroli drogowej. Nie tylko złamał zakaz, ale też był pijany.

"Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Wtedy do rozmowy postanowiła włączyć się jego 33-letnia żona, siedząca na fotelu pasażera. Kobieta kilkukrotnie pytała funkcjonariuszy, czy przyjmą łapówkę. Policjanci za każdym razem odpowiadali zdecydowanie: nie. Gdy ta forma perswazji nie przyniosła rezultatu, 33-latka postanowiła podnieść stawkę i stwierdziła, że w takim razie zapłaci policjantom złotem" - opisała rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Miała na palcu złotą obrączkę i to właśnie ją zamierzała przekazać funkcjonariuszom. Oferowana przez 33-latkę obrączka teraz posłuży jako dowód w sprawie. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta również była pod wpływem alkoholu, miała ponad dwa promile.

Zarówno 35-latek, jak i 33-latka zostali zatrzymani, a auto którym się poruszali, trafiło na policyjny parking.

Następnego dnia 35-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu. Jego 33-letnia żona odpowie natomiast za próbę przekupienia policjantów.