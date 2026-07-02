Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę
Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego może posiadać wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy w gminie Lesznowola.
Pojawili się w wytypowanej przez siebie lokalizacji, gdzie zauważyli zaparkowany samochód marki Renault Trafic, w którym siedział 53-letni mężczyzna.
"W trakcie przeszukania pojazdu znaleźli kartonowe pudełka typu 'pizza', w których znajdowało się 140 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Potencjalne straty państwa to 200 tysięcy złotych
53-latek został zatrzymany, a auto w którym znajdował się nielegalny towar odholowano na policyjny parking. Przejęto wszystkie znalezione papierosy.
Następnego dnia 53-latek usłyszał zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.
Art. 65. § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego (...), lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu
"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego w kwocie blisko 200 tysięcy złotych" - dodała Gąsowska.