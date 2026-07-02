Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Piaseczno

Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę

|
Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Policja zatrzymała podejrzanego
Źródło wideo: KPP Piaseczno
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
Akcja policjantów doprowadziła do skonfiskowania 140 tysięcy papierosów bez akcyzy oraz zatrzymania 53-latka. Mężczyzna towar ukrył w pudełkach na pizzę.

Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego może posiadać wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy w gminie Lesznowola.

Pojawili się w wytypowanej przez siebie lokalizacji, gdzie zauważyli zaparkowany samochód marki Renault Trafic, w którym siedział 53-letni mężczyzna.

"W trakcie przeszukania pojazdu znaleźli kartonowe pudełka typu 'pizza', w których znajdowało się 140 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Potencjalne straty państwa to 200 tysięcy złotych

53-latek został zatrzymany, a auto w którym znajdował się nielegalny towar odholowano na policyjny parking. Przejęto wszystkie znalezione papierosy.

Następnego dnia 53-latek usłyszał zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Art. 65. § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego (...), lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego w kwocie blisko 200 tysięcy złotych" - dodała Gąsowska.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
Anna Lewandowska
"Wydaje nam się, że to wyraz bezczelności". Burza wokół Anny Lewandowskiej
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaPapierosy
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Koparka usuwa nowe krawężniki i kostkę brukową
Rozkopali nową drogę. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych
Wołomin
Pożar przy linii kolejowej
Pożar przy torach zatrzymał pociągi
Okolice
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-latek stracił nogi. Kierownik pociągu przyznał się i wyraził skruchę
Okolice
Szpital Południowy w Warszawie
Zdjęcia z prosektorium Szpitala Południowego w sieci. Bez śledztwa
Ursynów
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Dworzec Zachodni otwarty
91 stopni do wymiany. Śruba z walizki uszkodziła schody na nowym dworcu
Ochota
Nastolatek zakończył jazdę dachowaniem
Pijany nastolatek zabrał auto wujkowi, przejażdżkę zakończył po dachowaniu
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody
Auto w rowie, pasażera śmiertelnie potrącił inny samochód
Siedlce
Zderzenie pod Sochaczewem
Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Trzecie śledztwo w Szpitalu Południowym na horyzoncie
Ursynów
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
Łapał "stopa", wsiadł do auta policjantów. Zawieźli go do komendy
Otwock
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Poszukiwała go niemiecka policja za zabójstwo, zatrzymali go w Warszawie
Włochy
Zderzenie na trasie S2
Ogromny korek po zderzeniu na S2. Jedna osoba trafiła do szpitala
Ursynów
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Zabił i próbował uciec za granicę
Okolice
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Blok może runąć, mieszkańcy muszą się wyprowadzić
Klaudia Kamieniarz
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Znieważył Ziobrę w listach do ministerstwa i sądu. Więzień skazany
Okolice
Policjantka zajęła się dziewczynką
Do policjantów podeszła kobieta z dziewczynką na rękach
Okolice
Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel
364 apartamenty w "szkieletorze"
Dariusz Gałązka
Poszukiwany 26-latek został zatrzymany
Mieli 10 powodów, by go szukać
Okolice
Syrenka została oblana żółtą farbą
Oblały farbą pomnik, prokuratura akceptuje wyrok, apelacja obrony
Śródmieście
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot runął na teren automobilklubu, zginęły dwie osoby. Śledztwo
Bemowo
Warszawski Szpital Południowy
Podsłuch w prosektorium Szpitala Południowego. Decyzja prokuratury
Ursynów
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
Okolice
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
Śródmieście
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
Okolice
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury dla Szpitala Bródnowskiego
Targówek
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz
Dzieci jechały na rowerach trasą S17
Na rowerach, bez kasków, pod prąd. Tak chłopcy jechali trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na trasie S7
Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy zmiażdżona
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki