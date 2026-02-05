Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na pasach Źródło: KPP Piaseczno

Policja pokazała nagranie z miejscowości Łazy, z al. Krakowskiej. Niebezpieczna sytuacja została zarejestrowana pod koniec grudnia 2025 roku. "Świadek zdarzenia kamerą samochodową zarejestrował, jak kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu" - napisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

"Zamyślił się"

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lesznowoli ustalili, że tego dnia Oplem kierował 52-letni mieszkaniec gminy Lesznowola. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi. "Mężczyzna wyjaśnił, że zamyślił się i nie zauważył przechodzącego pieszego. Dodał, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy" - czytamy w komunikacie.

"Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drogach oraz szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów" - zaapelowała policjantka.

