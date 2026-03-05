Tłumaczył, że "dokumenty znalazł, a biały proszek nie jest narkotykiem"

Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali auto do kontroli drogowej na ulicy Towarowej w Nowej Iwicznej. Renaultem podróżowało czterech mężczyzn, obywateli Ukrainy, w wieku od 20 do 35 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, mogli oni stać za dokonaniem włamań i kradzieży na terenie powiatu.

Biały proszek okazał się kokainą

Podczas kontroli, w bagażniku samochodu, znaleziono dwie tablice rejestracyjne, narzędzia, mogące służyć do włamań, a także środki odurzające.

"Jeden z mężczyzn usiłował tłumaczyć policjantom, że 'dokumenty znalazł, a ten biały proszek nie jest narkotykiem'. Zabezpieczona substancja została poddana badaniom, które wykazały, że jest to kokaina" - przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

33-latek musi opuścić Polskę

Samochód, którym podróżowali mężczyźni został odholowany na parking depozytowy, natomiast zatrzymani trafili do policyjnych cel.

Na podstawie materiału dowodowego zatrzymani 33-latek i 20-latek usłyszeli zarzuty. Dotyczyły uszkodzenia mienia, włamań i kradzieży, posiadania środków odurzających oraz przywłaszczenia karty płatniczej.

Wobec 33-latka prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zastosował policyjny dozór, natomiast 20-latek został przekazany do straży granicznej z nakazem opuszczenia z Polski.

Mężczyzna został przekazany straży granicznej Źródło: KPP Piaseczno

Opracowała Magdalena Gruszczyńska