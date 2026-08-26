Wstają przed świtem, żeby nabrać wody. Obok powstaje centrum danych

Na dużej działce przy ulicy Energetycznej, na granicy Piaseczna i Józefosławia, ma powstać centrum przetwarzania danych. Budowany przez spółkę Sien Real, związaną z firmą Budimex, obiekt to kompleks czterech budynków - każdy o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się w pierwszych dniach sierpnia. Na ogrodzoną działkę wjechał ciężki sprzęt.
"Taki obiekt nie powinien być obok mieszkań"
Na znajdującym się po sąsiedzku osiedlu wrze. Mieszkańcy o data center nie chcą nawet słyszeć. Czego właściwie się boją?
Pozostało 90% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są główne obawy mieszkańców związane z budową centrum danych.
Jakie działania podjęły władze gminy i inwestor w celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko.
Jak wyglądał proces konsultacji społecznych.
Jakie kroki podejmują mieszkańcy, by chronić swoje interesy.