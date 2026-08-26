Wstają przed świtem, żeby nabrać wody. Obok powstaje centrum danych

Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych

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Na dużej działce przy ulicy Energetycznej, na granicy Piaseczna i Józefosławia, ma powstać centrum przetwarzania danych. Budowany przez spółkę Sien Real, związaną z firmą Budimex, obiekt to kompleks czterech budynków - każdy o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w pierwszych dniach sierpnia. Na ogrodzoną działkę wjechał ciężki sprzęt.

"Taki obiekt nie powinien być obok mieszkań"

Na znajdującym się po sąsiedzku osiedlu wrze. Mieszkańcy o data center nie chcą nawet słyszeć. Czego właściwie się boją?