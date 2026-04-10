Była pewna, że bierze udział w operacji specjalnej

Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
Mieszkanka Piaseczna była przekonana, że bierze udział w operacji specjalnej policji. Oszuści wysłali jej nawet maile z instrukcjami i "zawiadomieniem o wszczęciu postępowania karnego". Kobieta straciła 25 tysięcy złotych.

Zaczęło się od telefonu od mężczyzny, podającego się za pracownika parabanku. Poinformował ją, że właśnie ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane, a o zdarzeniu poinformowane zostały służby. Dodał również, że sprawą zajmie się Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

Następnie w rozmowę włączyła się kolejna osoba, podająca się za policjanta. Kobieta przez blisko trzy godziny otrzymywała dokładne instrukcje: co ma zrobić i gdzie przekazać swoje pieniądze, by ich nie stracić.

Wysłali jej pisma z logotypami policji i NBP

Mieszkanka Piaseczna straciła ponad 25 tysięcy złotych.

"39-latka była przekonana, że rozmawia z przedstawicielami instytucji finansowych oraz służb. W tym wszystkim utwierdziło ją również to, że otrzymała na swój adres mailowy pisma na których widniały logotypy zarówno policji, jak też Narodowego Banku Polskiego. O tym, że ma do czynienia z bezwzględnymi oszustami dowiedziała się dopiero, gdy pojawiła się w placówce bankowej i to uchroniło ją przed jeszcze większą utratą środków" - poinformowała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja nigdy nie prosi o przelewy na "rachunki zastępcze"

Policja przypomina, że banki, w tym Narodowy Bank Polski, nigdy nie proszą klientów o przeniesienie środków lub ich wpłatę na "rachunki zastępcze", "techniczne", "bezpieczne" ani o podawanie kodów przez telefon. Każda taka prośba oznacza próbę oszustwa.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki