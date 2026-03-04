Logo TVN Warszawa
Okolice

Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze

Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Beata Biel o oszustwach matrymonialnych "na żołnierzy" (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: tvn24
Codziennie pisał, zapewniał o uczuciach i o tym, że przyjedzie do Polski. 67-latka uwierzyła w zapewnienia podającego się za pracownika platformy wiertniczej oszusta i pomogła, gdy poprosił o pieniądze. Kobieta straciła 20 tysięcy złotych.

Do komendy w Piasecznie zgłosiła się kobieta, która przez około trzy miesiące utrzymywała internetowy kontakt z mężczyzną.

- Relacja była intensywna: codzienne wiadomości, zdjęcia, zapewnienia o uczuciach i planach przyjazdu do Polski. Kontakt wydawał się wiarygodny i nic nie wzbudzało podejrzeń pokrzywdzonej - przekazała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Prosił o coraz większe kwoty

Mężczyzna zdobył zaufanie 67-latki swoimi deklaracjami uczuć i planami wspólnej przyszłości. Po pewnym czasie zaczął ją prosić o pomoc finansową, argumentując prośby rzekomo trudną sytuacją życiową. Kobieta, wierząc w szczerość rozmówcy, przekazała mu pieniądze. Jednak gdy żądania zaczęły dotyczyć znacznie wyższych kwot, nabrała podejrzeń i zdecydowała się zgłosić sprawę policji.

Policja przypomina, że oszuści wykorzystują różne mechanizmy. Oszukują na "lekarza, żołnierza, pracownika banku czy też celebrytę". Inna mieszkanka Piaseczna w 2021 roku na "leczenie" amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda przelała ponad 600 tysięcy złotych. W tym samym roku łącznie milion złotych miały stracić aktorki, które padły ofiarą oszustów. Wmówiono im, że biorą udział w policyjnej zasadzce wymierzonej w przestępczość bankową.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Poszukiwany Konrad Kowalski
Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno
"POLSKA I ŚWIAT"
Seniorka
Myślała, że kocha ją Michał Szpak. Straciła majątek
TVN24

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Policja Przestępczość w Warszawie Oszustwa internetowe
