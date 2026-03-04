Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze

Beata Biel o oszustwach matrymonialnych "na żołnierzy" (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: tvn24

Do komendy w Piasecznie zgłosiła się kobieta, która przez około trzy miesiące utrzymywała internetowy kontakt z mężczyzną.

- Relacja była intensywna: codzienne wiadomości, zdjęcia, zapewnienia o uczuciach i planach przyjazdu do Polski. Kontakt wydawał się wiarygodny i nic nie wzbudzało podejrzeń pokrzywdzonej - przekazała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Prosił o coraz większe kwoty

Mężczyzna zdobył zaufanie 67-latki swoimi deklaracjami uczuć i planami wspólnej przyszłości. Po pewnym czasie zaczął ją prosić o pomoc finansową, argumentując prośby rzekomo trudną sytuacją życiową. Kobieta, wierząc w szczerość rozmówcy, przekazała mu pieniądze. Jednak gdy żądania zaczęły dotyczyć znacznie wyższych kwot, nabrała podejrzeń i zdecydowała się zgłosić sprawę policji.

Policja przypomina, że oszuści wykorzystują różne mechanizmy. Oszukują na "lekarza, żołnierza, pracownika banku czy też celebrytę". Inna mieszkanka Piaseczna w 2021 roku na "leczenie" amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda przelała ponad 600 tysięcy złotych. W tym samym roku łącznie milion złotych miały stracić aktorki, które padły ofiarą oszustów. Wmówiono im, że biorą udział w policyjnej zasadzce wymierzonej w przestępczość bankową.

Opracowała Katarzyna Kędra